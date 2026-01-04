Sprookjesbos Efteling even dicht vanwege hevige sneeuwval

De Efteling heeft zondag enige tijd noodgedwongen het Sprookjesbos afgesloten vanwege de flinke sneeuwval. In het attractiepark in Kaatsheuvel lag zoveel sneeuw op de boomtakken dat het risico bestond dat ze zouden afbreken. Daarom was het niet verantwoord voor bezoekers om er rond te lopen, aldus een woordvoerster. Inmiddels is de situatie verbeterd en rond twee uur werd het bos weer geopend.

Zondagochtend braken sommige takken af door het gewicht van de sneeuw. Medewerkers van de Efteling maakten zondagmiddag een ronde door het park om te kijken of de situatie veilig weer veilig was. Tegen twee uur bleek dat zo te zijn en ging het Sprookjesbos weer open.

Toch zijn veel sprookjesattracties nog niet bereikbaar, meldt een 112-correspondent. Het pad naar het kasteel van Doornroosje is afgesloten en ook het Kabouterdorp is beperkt bereikbaar. Overal in het Sprookjesbos staan bordjes die waarschuwen voor de gladheid.

Een witte laag sneeuw in het Sprookjesbos van de Efteling (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).

Het Kasteel van Doornroosje is niet bereikbaar door de sneeuw (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).