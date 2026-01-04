Kamperen in de sneeuw, deze mensen genieten ervan: 'Net Oostenrijk'

Kamperen terwijl het sneeuwt en vriest? Veel mensen moeten er niet aan denken, maar op camping De Kleine Abtshoeve in Oosterhout staat het vol met winterliefhebbers. De sneeuw maakt het kamperen juist bijzonder, zeggen ze. "Dit is het ultieme sprookje."

"Maar ook met de oude caravan was het leuk", zegt Josephien. "Je moet wel van de winter en kou houden en het is een beetje behelpen, maar dat maakt het juist spannend."

Caravan met verwarming De twee kampeerders uit Twente gaan het hele jaar op pad met hun caravan, dus ook in de winter. Dat doen ze al jaren. Eerst in een kleinere caravan met een gaskacheltje, inmiddels hebben ze een luxere caravan met centrale verwarming.

Toen Rene Otter en Josephien Meijer vrijdagochtend de gordijntjes van hun caravan opendeden, verscheen er een grote glimlach op hun gezicht. Sneeuw! "We hadden er zó op gehoopt", glundert Josephien. "We zouden twee dagen geleden eigenlijk vertrekken, maar we hebben verlengd. Nu kunnen we extra genieten."

Al het sanitair verwarmd

Ook de camping is afgestemd op de winter: al het sanitair is verwarmd, bij de wasruimte is een speciale droogruimte en overal ligt vloerverwarming, vertelt de kampeerster. Bijna het hele grasveld staat vol.

Rene snapt dat wel. "Je bent er even uit. De winter heeft een bepaalde gezelligheid en gemoedelijkheid, vooral met de feestdagen. Die hebben we hier ook gevierd. In de caravan is het aangenaam. Juist gezellig, met de verwarming aan en met extra truien en dekens. Buiten maken we mooie wandelingen."

Toch niet nu naar camping?

De opmerking die het stel héél vaak hoort: je gaat toch niet in de winter naar de camping? "Dan zeggen we: waarom niet? Ja, het is wel anders dan in de zomer: dan hoef je niet te checken of de leidingen bevriezen. Het is gewoon een andere instelling."

Martin en Annemarie van der Stel herkennen het commentaar. Ook zij staan op de wintercamping. "Als we thuiskomen vragen de kinderen soms: wat zijn jullie in hemelsnaam wezen doen?", vertelt Martin lachend. "En ook collega's hebben we wat uit te leggen."

Moonboots nog thuis

Maar het is heerlijk, zegt hij. "We houden van wintersport en hier is het nu net alsof je in Oostenrijk bent."

De twee hadden niet verwacht met zoveel sneeuw te maken te krijgen. "Anders hadden we moonboots wel meegenomen", zegt Martin. "Maar dan maar natte voeten. We gaan lekker naar buiten, het bos in en genieten van de sneeuw. Koud? Het is niet anders dan als je vanuit je huis naar buiten gaat. Maar hier heb je wél dat vakantiegevoel."