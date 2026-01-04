PSV naar Spanje voor trainingskamp met mooi weer, maar nu is het code rood

Op naar Spanje, want daar is het mooi weer. Dat dacht PSV, maar het trainingskamp in het Spaanse Estepona loopt iets anders dan gepland: het is code rood. Storm en regen dus, al traint de ploeg van Peter Bosz gewoon door.

Trainer Bosz zit zondag net in een interview met NOS Sport als alle telefoons in de ruimte keihard afgaan. Het is het geluid dat we in Nederland ook kennen als er een NL-alert afgaat.

Waait erg hard

Opgepast, het is code rood, is de strekking van de melding die ook Bosz op zijn telefoon krijgt. Zaterdag zijn er tientallen millimeters regen gevallen en zondag waait het nog steeds hard. Vanuit het raam kijkt de trainer uit op palmbomen die flink heen en weer wapperen.

Niet een erg lekkere timing voor een trainingskamp. "Je gaat in de winter naar Spanje toe voor de goede weersomstandigheden", zegt Bosz tegen de NOS. "Aan de andere kant: als we in Nederland waren gebleven, hadden we nu in de sneeuw gevoetbald."

Training gaat door

De training gaat ondanks het noodweer 'gewoon' door. De velden zijn niet ondergelopen met water. "En het mooie is: niemand klaagt", complimenteert Bosz zijn spelers.

Komende week komt de club weer terug naar Nederland. Zaterdagavond staat de eerste wedstrijd van het jaar op het programma: dan speelt PSV thuis tegen Excelsior.