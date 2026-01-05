Code geel blijft van kracht, zware ochtendspits verwacht

Door sneeuwbuien en bevriezing van natte wegen is het in het hele land glad op de weg. Daarom geldt nog steeds code geel. Het KNMI meldt dat dit later in de ochtend mogelijk kan veranderen in code oranje.

In de provincies Noord- en Zuid-Holland is code oranje al van kracht. Vanuit daar trekken maandag later in de ochtend sneeuwbuien over het land. Dit kan zorgen voor vertraging op de weg.

Maandag is ook voor veel mensen de eerste werkdag na de kerstvakantie. Door deze combinatie wordt een zware spits verwacht. Vanmiddag komen er nog enkele winterse buien voor, mogelijk met onweer. De winterse omstandigheden met gladheid houden de komende dagen aan.