Drukte op de weg valt mee, code oranje klopt aan bij provinciegrens

Door sneeuwbuien en bevriezing van natte wegen is het in het hele land glad op de weg. Daarom geldt maandag in onze provincie nog steeds code geel. Het KNMI meldt dat dit later in de ochtend mogelijk kan veranderen in code oranje.

In de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland is code oranje al van kracht. Vanuit het noorden trekken maandag later in de ochtend sneeuwbuien over het land. Dit kan zorgen voor vertraging op de weg.

Maandag is voor veel mensen de eerste werkdag na de kerstvakantie. Door deze combinatie wordt een zware spits verwacht, met gevolgen voor de situatie op de weg. In Brabant valt het voor negen uur vooralsnog mee. Uitzondering is de A27, waar in de richting van Breda meer dan veertig kilometer file staat. Dat zorgt rond negen uur voor een uur vertraging.

De strooiwagens van Rijkswaterstaat hebben sinds zondagavond vier miljoen kilo zout gestrooid. Wie vroeg vertrekt treft goed begaande wegen aan. "Maar zodra er files ontstaan, wordt het zout minder goed ingereden en kan de weg snel slechter begaanbaar worden op plaatsen waar het flink sneeuwt", zegt weerbureau Weeronline.

Nog meer sneeuw

Maandagmiddag trekken opnieuw enkele winterse buien over het land. Weeronline weet niet waar de meeste sneeuw gaat vallen. Er wordt twee tot vijf centimeter verwacht, lokaal kan meer dan vijf centimeter vallen.

De winterse omstandigheden en gladheid houden de komende dagen aan. Het verkeer moet daarom rekening houden met ernstige vertragingen. Woensdagochtend krijgt het hele land te maken met sneeuw.