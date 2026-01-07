Kees Koolen slaapt heel weinig, maar is topfit: 'Dakar Rally vreet je op'

Veel slapen, daar is Kees Koolen niet van. Vroeger 1 of 2 uurtjes per nacht, tegenwoordig hooguit 3 of 4. Daarnaast is de 60-jarige uit Bergeijk hele lange dagen aan het werk. Om dit vol te houden, ziet hij de Dakar Rally als een moetje: “Het is voor mij de stok achter de deur om fit te zijn.”

Werken is de grootste hobby van Koolen. De voormalige CEO van onder andere Booking.com vindt het een uitdaging om dingen te bedenken en bedrijven te bouwen. “Werken is heel leuk, maar het is niet goed om daar alleen maar mee bezig te zijn. Het lukt me dan niet meer om goed na te denken.” In zijn drukke agenda maakt hij daarom tijd vrij om te sporten. Niet zomaar, maar om ieder jaar fit te zijn voor de start van de Dakar Rally. “Eigenlijk denk ik ieder jaar dat ik niet nóg een editie meedoe, maar rond maart, april twijfel ik. En vervolgens schrijf ik me weer in. De rally is voor mij belangrijk om fit te blijven. Ik ga niet sporten zonder doel, waarom zou ik zomaar op de mountainbike stappen?”

"Als je niet fit bent, dan vreet de rally je op."

Met zijn 60 jaar noemt hij zichzelf gekscherend een oude man in het Dakar-circus, maar hij bewijst dagelijks topfit te zijn. “De Dakar Rally is iedere dag een aanslag op je lichaam. Maar ik ben fit en de volgende dag gewoon weer in orde. Als je niet fit bent, dan vreet de rally je lichaam op. Als ik straks weer thuiskom in Nederland, heb ik niks geleden en ga ik een dag later weer aan het werk.” Dakar Rally als inspiratiebron

Koolen is een ondernemer in hart en nieren en ziet de Dakar Rally als een inspiratiebron. “Ik weet nu al dat ik na 2,5 week in Saoedi-Arabië iets heb verzonnen om mee aan de slag te gaan. Mensen in mijn omgeving vragen zich ook altijd af wat ik nu weer heb bedacht.” Dit jaar doet hij voor de zestiende keer mee aan de rally. Zijn eerste editie was, totaal onvoorbereid, in 2009 op de motor. Daarna reed hij bijvoorbeeld in een quad, vorig jaar in een truck en dit jaar (opnieuw) in een buggy. “Het blijft voor mij het mooiste evenement om aan mee te doen. De rally is wel veel competitiever geworden, er zijn zoveel mensen die hard rijden. Deze buggy is echt niet normaal. Als je dit voertuig mee zou laten doen in het deelnemersveld van vroeger in Afrika, dan win je met 10 uur verschil.”

"Ik ben op mijn best als het complex is."

Een ultiem doel deze Dakar Rally heeft hij niet, het gaat hem vooral om het plezier. “En ik hoop op de zwaarst mogelijke omstandigheden. Ik ben op mijn best als het complex is, met bijvoorbeeld veel stenen of modder. Pure snelheid is niet mijn ding. Ik heb ooit met de quad gewonnen in Bolivia, die werd halverwege afgelast. Niemand kwam er meer doorheen.” Zijn navigator is goede vriend Jurgen van den Goorbergh, met wie hij al meerdere keren meedeed. “Zijn manier van navigeren past bij mij. De meeste navigatoren lezen alles op, Jurgen zegt veel minder en geeft af en toe aanwijzingen. Het komt weleens voor dat we 30 kilometer rijden zonder een woord te wisselen. Dat gaat goed. We hopen in deze Challenger-klasse de top tien te halen.”

Kijk naar Da Karretje! Omroep Brabant volgt ook deze Dakar Rally de Brabantse deelnemers op de voet. Tot en met 18 januari is er dagelijks Da Karretje met ook de belevenissen van verslaggevers Nynke Cuperus, Ronald Sträter en Leon Voskamp op de website, tv en YouTube.