Zes shetlandpony's spoorloos na wandeling door de sneeuw in Haaren

Na de brand in Haaren zondagavond konden de politieagenten eindelijk weer terug naar Tilburg-Noord. Maar van lang uitrusten was geen sprake. Nog geen half uur later kregen ze opnieuw een oproep. Dit keer niet voor vuur, maar voor shetlandpony’s die op het fietspad liepen in Haaren.

De politie Groene Beemden deelt maandagochtend op Instagram beelden van zes shetlandpony’s die over een fietspad lopen. Op een video is te zien hoe de dieren door de sneeuw wandelen, terwijl agenten hen filmen.



Het plan was om de pony’s na de opnames terug te brengen naar de weide. Maar daar dachten de dieren anders over. Vlak daarna gingen ze ervandoor.



Spoorloos verdwenen

De eigenaar van de pony's is nog niet gevonden en ook de dieren zelf zijn nog altijd spoorloos. De politie vraagt mensen die weten van wie de shetlandpony’s zijn of waar ze zich bevinden, om contact op te nemen.

Bekijk hier de video: