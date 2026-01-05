Beginnend bestuurder rijdt vrouw (33) dood: 'Onverteerbaar dat hij ontkent'

Een aanrijding maakte vorig jaar juni een einde aan het leven van de 33-jarige Deborah uit Den Bosch. De vrouw werd op de Hal in Esch op haar scooter aangereden door een toen 19-jarige jongen uit Vught. De vrouw werd nog naar het ziekenhuis gebracht maar overleed daar, nog dezelfde nacht. De automobilist reed veel te hard, zo bleek maandag in de rechtbank in Den Bosch.

Het was een rare situatie op de avond van 20 juni 2024 rond een uur of tien. De toen 19-jarige jongeman had net vijf weken zijn rijbewijs en wilde na een bezoek aan vrienden in Schijndel met een omweg terugrijden naar huis in Vught. Even wat extra kilometers maken in de Ford Focus van zijn moeder. Eenmaal op de Hal in Esch, die parallel loopt aan de A2, zag hij in de verte de koplamp van een scooter. Toen die dichterbij kwam, zag de jongeman dat de scooter langzaam naar het midden van de weg bewoog. Hij kon de 33-jarige vrouw, die een date had gehad in Boxtel, niet meer ontwijken en botste frontaal op haar.

De scooterrijder werd zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht (foto: Bart Meesters).

Justitie vindt dat de botsing de schuld is van de automobilist. De politie heeft berekend dat de jongeman vlak voor het ongeluk 108 kilometer per uur reed. En ook blijkt uit berekeningen dat de botsing helemaal niet was gebeurd als hij gewoon 60 kilometer per uur had gereden, zoals maximaal is toegestaan op de smalle weg in Esch. En dat is precies waarom de jongeman schuldig is, zo betoogde de officier van justitie. De jongeman, die timmerman is in het dagelijks leven, had zijn snelheid moeten minderen toen hij de scooter in de verte zag. Dan was het ongeluk helemaal niet gebeurd, ook al was Deborah helemaal naar links gereden, zoals ze nu om onverklaarbare reden had gedaan. De familie van de vrouw nam het de jongeman erg kwalijk dat hij geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn hoge snelheid. “Het gaat ons niet om schuld, maar om de verantwoordelijkheid”, gaf een nichtje van Deborah aan namens de familie. “Hij was een beginnend bestuurder, had pas vijf weken zijn rijbewijs en reed 108 kilometer per uur. Het is onverteerbaar dat-ie blijft ontkennen.”

De man uit Vught, die nu 20 jaar is, kon niet zo goed omgaan met de beschuldigingen van de familie. Hij voelt zichzelf juist slachtoffer gaf zijn advocaat aan, want hij belandde op een avond in juni in een situatie die hij ook niet wilde. De vrouw reed op haar scooter helemaal naar links en werd zo een spookrijder, gaf hij aan. De officier van justitie veegde dat van tafel. De gekke manoeuvre van de vrouw was geen probleem geweest als de jongeman zich aan de snelheid had gehouden. Dan was hij tientallen meters voor de plek van het ongeluk al tot stilstand gekomen.

Hoe de auto en de scooter met elkaar in botsing konden komen, wordt onderzocht (foto: Bart Meesters).

De officier eiste voor het ‘aanmerkelijk onvoorzichtig handelen’ een taakstraf van 240 uur. Daarnaast eiste hij dat de Vughtenaar een jaar niet mag rijden, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De advocaat van de man vond dat zijn cliënt weinig te verwijten valt en pleitte voor vrijspraak. Hij zette vraagtekens bij de berekende snelheid en het gevaar dat de jongeman veroorzaakt zou hebben. Volgens hem is de vrouw juist onverwachts op de jongeman ingereden op een kaarsrechte, rustige weg. De rechtbank doet op 22 januari uitspraak in deze zaak. Hier lees je alle verhalen van Omroep Brabant over misdaad en criminaliteit.