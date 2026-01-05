Deze plek is een kattenparadijs voor zwerfkatten: 'Hier kunnen ze losgaan'

Een muur vol krabpalen en fijne lighoekjes: bij Petrebels in Schijndel is het sinds kort een waar kattenparadijs. Het bedrijf ontwerpt normaal gesproken alleen krabpalen, maar vangt nu ook zwerfkatten op.

Om een aantal katten een beter leven te geven, verbouwde het bedrijf een kantoorruimte tot heus kattenhotel. "We hebben nu zeven katjes van dierenopvang Hokazo in Uden overgenomen. Dat worden er uiteindelijk tien. Hier kunnen ze helemaal losgaan. We hebben gekeken naar wat een kat allemaal nodig heeft, zoals genoeg ruimte, krabpalen, en ligplekken."

De nieuwe bewoners werden verwelkomd door Dennis Steenbakkers, 'eindbaasje' van Petrebels. "Als je ziet hoeveel gedumpte katten er in het asiel zitten, daar schrik ik van", vertelt hij. "Ze zijn vaak ziek, verwaarloosd en getraumatiseerd. Daar kan ik heel boos om worden."

Ook staan er automatische kattenbakken, voederbakken en drinkfonteinen in de ruimte. Er wordt nog een buitenren gemaakt zodat de beestjes naar buiten kunnen bij lekker weer. Hoewel er geen verdienmodel achter zit, geeft Dennis toe dat het kattenhotel ook handig is om te kijken welke ontworpen krabpalen het meest in de smaak vallen. "We kunnen in de gaten houden welke palen het meest gebruikt worden. De opvang is dus ook meteen een soort testlocatie."

Knuffeldame

Om de ervoor te zorgen dat de katjes genoeg aandacht krijgen, werd een speciale 'knuffeldame' aangenomen. "Ik had geen betere baan kunnen krijgen", glimacht Jaimy de Wit, die een dierenopleiding heeft gedaan en zich nu kattenverzorgster mag noemen. "Het allerleukste van de verzorging is natuurlijk het knuffelen."

De katten zitten er nog maar een paar dagen. "Ze vinden het heel spannend en zijn erg aan het wennen", ziet Jaimy. "Ze zijn niet gesocialiseerd, waardoor ze erg angstig zijn en nog even de kat uit de boom kijken. We proberen ze daarom nu zoveel mogelijk met rust te laten."

Het is niet de bedoeling dat de katten vanuit Schijndel weer naar een ander baasje gaan. "Als de katten wat minder bang zijn, mogen kattenliefhebbers gerust langskomen om de katten te aaien", zegt Dennis. "We zijn ook van plan om camera's op te hangen zodat mensen via een livestream naar de katten kunnen kijken."