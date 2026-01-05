Man (24) aangehouden voor steekpartij in Bergen op Zoom

De politie heeft zondagnacht een verdachte (24) aangehouden voor een steekpartij in Bergen op Zoom. Bij de steekpartij raakte zondagmiddag een 55-jarige man uit die plaats gewond.

De steekpartij gebeurde zondagmiddag in de buurt van de Karel Doormanstraat in Bergen op Zoom. Het slachtoffer liep een steekwond op in zijn been en werd door ambulancepersoneel behandeld. De politie ging op zoek naar de dader, maar kon hem in eerste instantie niet vinden.

Omdat de verdachte mogelijk gevaarlijk was, startte de politie meteen een Burgernetactie. De politie vroeg mensen in de omgeving uit te kijken naar een man van ongeveer 30 jaar met een getinte huidskleur. Hij droeg zwarte kleding en een zwarte muts. Ze waarschuwde om de man niet zelf te benaderen.

Dankzij tips van getuigen, buurtonderzoek en camerabeelden hield de politie kort na middernacht, een 24-jarige man uit Bergen op Zoom aan.