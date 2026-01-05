Sprookjesbos Efteling opnieuw dicht door sneeuwval

Het Sprookjesbos in de Efteling is sinds maandagmiddag opnieuw gesloten vanwege de gladde paden. Afgelopen weekend moesten de poorten van het bos op het attractiepark in Kaatsheuvel ook al dicht. Toen vanwege het risico dat de boomtakken zouden afbreken.

Zondag was het niet verantwoord voor bezoekers om er rond te lopen, vertelde een een woordvoerster eerder. Rond een uur of twee in de middag kon het bos zondag weer opengaan.

Het is onduidelijk hoelang het Sprookjesbos maandag dicht zal blijven. "We werken met man en macht om het park weer open te krijgen", laat een woordvoerder weten.

Unieke situatie

Het komt bijna nooit voor dat de Efteling een deel van het attractiepark afsluit voor publiek door extreme weersomstandigheden. Enkele jaren geleden en ook gisteren was dat wel het geval, beide keren vanwege de sneeuw.