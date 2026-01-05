Pech voor Paul Spierings in Dakar Rally: 'Van held naar nul in één klap'

Paul Spierings kan de winst van de Dakar Rally zeer waarschijnlijk nu al uit het hoofd zetten. De 38-jarige coureur uit Sint-Michielsgestel kwam in etappe twee van Yanbu naar Al Ula na een ongelukkige manoeuvre met zijn buggy op de kop terecht. Spierings kon verder, maar verloor veel tijd. "Of het klassement voorbij is? Ik geloof er nog in, de Dakar Rally is nog lang."

Spierings heeft als ultieme doel om dit jaar de Dakar Rally te winnen. De winst van de proloog en zijn tweede plaats in de eerste etappe beloofden veel, maar maandag ging het fout. “We gaan rammen”, zei hij eerder bij Omroep Brabant. “Alles klopt, nu moet het alleen nog gebeuren.”

Niets is onmogelijk, totdat een ongelukkig moment bij een steile bergpas ervoor zorgde dat de buggy op de zijkant terechtkwam. Er bleek dusdanig veel kapot aan de buggy dat Spierings een enorme achterstand opliep op de concurrentie. "Alles wat je mee kunt maken hebben we deze dag meegemaakt. Ik hoop dat dit het was. Ik kan ook niemand de schuld geven, ik ben een beetje boos op mezelf. Shit happens, dit hoort ook bij racen."

Het podium wordt door deze dramadag een zeer lastige opgave. Toch geeft Spierings niet op. "Vorig jaar stond ik ook zo'n anderhalf uur achter en kwam ik dichtbij. We moeten de komende etappes maar proberen zoveel mogelijk goed te maken. We hebben alles bij ons om voorin te rijden. Ik ga van hero naar zero en ben zeer gemotiveerd om weer een hero te worden."