Afval blijft aan de straat door sneeuw: 'Te gevaarlijk om te rijden'

Teamleider Stephan van Tilburg van afvalinzamelaar Blink in Helmond moet er niet aan denken. Een grote vuilniswagen die in een woonwijk in de slip raakt en een kind overrijdt. En dus moest hij vrijdag een moeilijke beslissing nemen. Het afval wordt deze week maar beperkt opgehaald en soms helemaal niet.

“Zaterdag zouden we eigenlijk het afval ophalen dat we op donderdag altijd ophalen, want het was toen nieuwjaarsdag.”, zegt hij. “Maar die inhaalronde konden we niet doen door het weer.” En dus bleef in het werkgebied van Blink, dat werkt voor de gemeente Helmond en nog 8 andere gemeentes in die regio, afval aan de weg staan. Daar was niet iedereen even blij mee. Zo staan in het centrum van Helmond nog steeds stapels PMD-zakken in de sneeuw. “Het is te begrijpen, maar ik hoop wel dat er nog een oplossing komt”, zegt een buurtbewoner. Een andere buurtbewoonster haalt de zakken liever niet naar binnen. “Het is ook niet prettig om die zakken nu nog binnen te moeten halen, terwijl ze helemaal nat zijn van de sneeuw.”

De buurtbewoners in Helmond zeggen goed geinformeerd te zijn over de problemen. Maar in Deurne en Asten zijn er klachten dat mensen niet goed op de hoogte waren van het besluit. Volgens teamleider Van Tilburg is er alles aan gedaan om goed te communiceren. “We hebben het op onze eigen Blink-app gecommuniceerd. En we hebben alle gemeentes gebeld zodat zij het ook via hun eigen afval-app en kanalen konden communiceren.” Een buurtbewoner uit Helmond vindt de klachten onzinnig. “Kijk uit het raam. Dit is toch logisch dat het niet kan. Daar hoef ik niet over geinformeerd te worden.”

In het centrum van Helmond blijft het PMD-afval voorlopig liggen

Nu rijdt Blink weer, maar de chauffeur mag zelf veel beslissingen nemen. Als een straat te glad is of niet gestrooid, gaat hij daar niet in. Daarom is het moeilijk tot in detail te communiceren. Stephan van Tilburg raadt mensen aan om hun vuilnis aan een straat te zetten die gestrooid is. “Want daar rijden we zoveel mogelijk en kunnen we het goed ophalen.” Maar of dat de komende dagen ook nog kan, is nog maar de vraag. “We bekijken het van dag tot dag.” Volgens Van Tilburg probeert Blink nog een inhaalslag te maken met het afval dat zaterdag aan de kant is blijven staan, maar kan het zijn dat er toch dingen blijven staan. Blink heeft namelijk ook veel chauffeurs nodig voor het strooien van zout. Zo werkt teamleider Van Tilburg zelf 18 uur per dag. “Ik vind sneeuw leuk, maar ik ben er nu ook wel klaar mee. Ik zal blij zijn als het gaat dooien. Dan hebben de jongens weer wat rust." Hij vraagt in ieder geval om begrip van de inwoners. “Een vuilniswagen is niet als een auto. Die moet voortdurend stoppen en dan weer optrekken. Dat is onder deze weersomstandigheden erg gevaarlijk. De kans op slippen is erg groot en we willen het echt niet op ons geweten hebben als we iemand aanrijden.”