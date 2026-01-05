Waarom Eindhoven Airport doorvliegt en Schiphol massaal vluchten schrapt

Op Eindhoven Airport gaan vliegtuigen vooralsnog de lucht in ondanks het winterse weer. Dat is wel anders op Schiphol, want daar wordt de ene naar de andere vlucht geschrapt. Maandag waren dit er al minstens zo'n 450. Waar ligt dit aan?

Het antwoord hierop is eigenlijk vrij simpel. Het ligt aan het weer, vertelt een woordvoerder van Eindhoven Airport .

Verschillen per regio

Volgens hem is er meer sneeuw gevallen boven de rivieren. “Het heeft puur te maken met de hoeveelheid winterse neerslag en die verschilt per regio”, zegt hij. “Het heeft bij ons wel gesneeuwd, maar hier is minder sneeuwoverlast.”

Daarom zijn de banen en het platform op het vliegveld goed vrij te houden van sneeuw. Ploegen zijn wel in de weer om vliegtuigen te ontijzen. “Dat leidt soms wel tot ietwat aan vertraging”, zegt hij.

Procedures overal hetzelfde

Volgens de woordvoerder zijn de procedures bij winters weer op elke luchthaven hetzelfde. “Je weet vooraf wat er gaat gebeuren en zorgt dat partners die alles sneeuwvrij maken, in paraatheid worden gebracht. Het is afhankelijk van de hoeveelheid of het te organiseren is.”

Eindhoven Airport is natuurlijk wel een stukje kleiner dan de luchthaven in Amsterdam. Dat betekent ook minder vliegtuigen en minder start- en landingsbanen. “De capaciteit is bij ons op dit moment voldoende om dat zonder problemen te doen.”