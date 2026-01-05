'Efteling laat gezonde draak inslapen': Sjaak zwaait zijn creatie vaarwel

Geen galopperende paarden en vliegende raven meer in de Efteling. Zondagavond is parkshow Raveleijn voor het laatst opgevoerd in haar huidige vorm. Ook de vuurspuwende draak Draconicon, gebouwd door Sjaak Pruijssers (70) uit Raamsdonksveer, heeft zijn laatste adem uitgeblazen.

“We zijn in de rouw”, zegt Sjaak de dag na de laatste voorstelling van de parkshow in de Efteling. Omdat er gebruik werd gemaakt van levende dieren, zoals paarden en raven, wordt Raveleijn helemaal vernieuwd. Er komt een nieuwe verhaallijn met extra showeffecten en daarnaast wordt er een nieuwe attractie gebouwd. Het vernieuwde themagebied opent waarschijnlijk eind 2026.

"De Efteling laat een gezonde draak inslapen."

Niet alleen levende dieren, ook Sjaaks mechanische beest verdwijnt uit Raveleijn. “Maar Draconicon had nog lang mee gekund”, jammert Sjaak. “De Efteling wil diervriendelijk zijn, maar ze laat een gezonde draak inslapen", vervolgt hij grappend. "Er is vredig, maar veel te vroeg euthanasie toegepast.”

De vuurspuwende draak Draconicon in Efteling-parkshow Raveleijn (foto: Omroep Brabant)

Zondagavond nam hij afscheid van zijn creatie. “Dat was heel indrukwekkend”, blikt Sjaak terug. “Zeker zo in het donker.” Ook bij het publiek was veel animo voor de laatste show. Er stond een gigantische wachtrij voor de allerlaatste Raveleijn-show in de Efteling, meldt pretparkwebsite Looopings. “Veel mensen pinkten een traantje weg toen Draconicon voor het laatst uit de grond kwam”, zegt Sjaak.

Ook kinderboekenschrijver Paul van Loon, die de verhalen over Raveleijn en de vijfkoppige draak bedacht, vindt het jammer dat Draconicon uit het pretpark verdwijnt. “Het is toch een beetje mijn drakenkindje”, schrijft hij op Facebook.

Ruim een half jaar bouwde Sjaak aan de achttien meter lange en dertien meter hoge draak, nadat hij vijftien jaar geleden werd benaderd door het Arnhemse bedrijf Constant in Beweging. Zij werken samen met de Efteling op het gebied van entertainment en zochten een drakenbouwer voor Raveleijn.

“Bouwers in Amerika en Engeland liepen in de cijfers, dus toen kwamen ze bij dit Veerse bedrijf uit”, lacht Sjaak. Met zijn bedrijf Heavy Decor maakte hij eerder al een kunstwerk voor het Van Abbe-museum in Eindhoven, dat nu in Bratislava staat. Ook bouwde hij decors voor Marco Borsato en de festivals Tomorrowland en Mysteryland.

De vuurspuwende draak Draconicon uit de Efteling-parkshow Raveleijn werd gebouwd door Heavy Decor in Raamsdonksveer (foto: Heavy Decor)

Een bouwtekening had hij niet, enkel wat vlakke schetsen van de Efteling. Toch ging Sjaak met goede moed aan de slag. Voor het eerste hoofd van Draconicon, die er in totaal vijf kreeg, maakte hij met hulp van een lokale carnavalsvereniging een kleimal. Daar werd naderhand een laagje koper, ijzer en brons op aangebracht.

De schetsen van Draconicon die Sjaak ontving van de Efteling (foto: Sjaak Pruijssers)

“Toen ik er een foto van stuurde naar de Efteling, vroegen ze van welke kunstacademie de maker afkomt”, zegt Sjaak lachend. “Het was een carnavalswagenbouwer van De Kloempestoempers uit Raamsdonk!”

"Draconicon gaat door de shredder. Er blijft niks van over."

Nu de draak zijn laatste vurige adem uit zijn vijf koppen heeft geblazen, is er geen plek meer voor hem in het attractiepark in Kaatsheuvel. “De Efteling heeft er helaas voor gekozen om Draconicon te slopen”, zegt Sjaak. “Dat is misschien al gebeurd.”

Een woordvoerder van de Efteling laat daarentegen weten dat nog niet bekend is gemaakt wat de invulling van de nieuwe Ravelijn-show gaat zijn en wat er met Draconicon gaat gebeuren. "Dat wordt op een later moment duidelijk."

Sjaak hoopte nog dat zijn draak een plekje zou krijgen in het Efteling Museum op het Anton Pieckplein of zou uitvliegen naar het Franse themapark Puy de Fou. Dat richt zich volledig op parkshows. “Maar helaas, Draconicon gaat door de shredder", zegt de maker. "Er blijft niks van over.”