Zes shetlandpony's na dag in de sneeuw terug in de wei: 'Goede uitbrekers'

De zes shetlandpony's die zondagavond wisten te ontsnappen aan de politie in Haaren staan sinds maandagmiddag weer achter het draad in de wei. Agenten die een melding van de dieren op het fietspad kregen, filmden hen maar toen gingen de pony's er vandoor. Een van de baasjes Jeffrey Smulder uit Haaren is blij dat zijn dieren weer terug zijn. "Ze hebben meteen hooi gekregen."

Op beelden die de politie Groene Beemden deelden op Instagram lopen de pony's vrolijk door de sneeuw over het fietspad. Het plan van de agenten was om de dieren na de opnames terug te brengen naar de weide in Haaren, maar daar dachten de dieren anders over. De shetlanders sloegen op de vlucht. Het was flink schrikken voor mede-eigenaar Jeffrey toen hij de beelden van zijn pony's voorbij zag komen. Een vriend van hem waar de dieren in de wei staan, was wel op de hoogte van de vermissing. Voor Jeffrey was het een verrassing. "Zes zwarte shetlandpony's in Haaren die waren verdwenen. Toen wist ik genoeg", vertelt hij.

De dieren leken spoorloos verdwenen, maar na ruim een nacht en dag op avontuur te zijn in de sneeuw en de kou kwam het verlossende telefoontje. "Mensen belden me op dat ze de pony's op het industrieterrein in Oisterwijk hadden gevonden, zo'n 2,5 kilometer van de wei vandaan", zegt Jeffrey.

"Ze hebben gelukkig een dikke vacht."

Met twee vrienden haastte hij zich naar zijn dieren. De politie kwam ook kijken hoe de pony's het maakte. "Ze hebben gelukkig een dikke vacht dus ze maken het goed. Ze liepen het half uurtje terug naar de wei mooi mee en hebben meteen hooi gekregen om te eten", vertelt het baasje. De politie denkt dat de pony's schrokken van vuurwerk en dat ze er zondagavond daarom vandoor gingen. Hoe ze uit de wei konden ontsnappen, is voor Jeffrey en zijn vriend een raadsel. "Er stonden ook een paar paarden los, maar die gingen er niet vandoor. Shetlandpony's zijn goede uitbrekers", lacht hij. Inmiddels staan de dieren weer achter het draad in de wei. "We zijn blij dat ze weer terug zijn en gezond zijn. Nu is het afkloppen dat dat zo blijft."

De shetlandpony's waren blij om hun baasjes weer te zien (foto: Politie Groene Beemden).