Seth (16) staat beteuterd op leeg station Breda: 'Niet de beste keuze'

Dinsdagochtend rijden er tot zeker tien uur geen treinen. Op de stations is het hierdoor rustig. Toch zijn er op station Breda reizigers die hoopten hun trein te kunnen pakken. Tevergeefs.

Met zijn handen in zijn zakken staat Seth (16) een beetje beteuterd voor zich uit te kijken. De leerling van het Koning Willem I College hoopte dinsdagochtend zijn trein te kunnen pakken naar Den Bosch. "De bus vanuit mijn huis naar het centraal station reed wel, alleen sta ik hier nu vast op het station", zegt hij omdat de bussen nu ook niet meer rijden. Seth had 's ochtends de berichten over de storing wel gezien, toch ging hij naar het station. "Ik dacht ik ga het gewoon proberen, niet de beste keuze dus. Alles staat vast. Ik heb van medeleerlingen veel berichten gekregen, die blijven lekker thuis. Ik zou misschien de enige zijn op school. Nu word ik opgehaald en dan ga ik lekker naar huis en genieten van mijn vrije tijd."

"Wel fijn dat er gratis koffie en thee wordt voorzien."

De Belgische Mirjam kan vanuit Antwerpen niet verder dan station Breda. "Ik ben naar Arnhem Centraal onderweg. Vanochtend zag het er nog naar uit dat alle treinen reden, pas in Breda heb ik gemerkt dat er verder niets rijdt. Ik hoop dat het terug in gang komt. Wel fijn dat er gratis koffie en thee wordt voorzien. Dat helpt." Thijs (22) uit Breda geniet ook van de koffie op het station. "Zeker omdat-ie gratis is en lekker warm. Iets is beter dan niets", kan hij toch wel lachen om de situatie. "Ik sta al zeker twee uur op het station. Ik moet naar mijn stage in Den Bosch, maar de treinen rijden niet tot in ieder geval na tien uur. Als het na twaalven wordt, wordt het na twaalven, zo niet dan ga ik lekker naar huis. We zien wel wat er gebeurt."

"Vanavond neem ik sowieso een hotel. Het is echt moeilijk om een taxi te vinden."