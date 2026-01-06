Advertentie
Treinverkeer komt weer voorzichtig op gang na IT-storing
Vandaag om 09:24 • Aangepast vandaag om 10:48
Beetje bij beetje komt het treinverkeer in Brabant weer op gang. Vanaf 10 uur dinsdagmorgen wordt de winterdienstregeling opgestart. Deze werd eerder verstoord door een IT-storing.
"Ga alleen op reis als het echt noodzakelijk is", zegt de NS. Door de winterdienstregeling rijden er sowieso minder treinen, is het drukker in de trein en ben je mogelijk langer onderweg.
IT-storing
De NS maakte dinsdagochtend bekend dat er veel oponthoud was door de IT-storing. Naar schatting zou rond 10 uur de boel weer worden opgestart. Dat werd dus iets eerder.
