Dit is waarom we elkaar vanaf vandaag geen gelukkig nieuwjaar meer wensen
Driekoningen, 6 januari, is geweest en hiermee is de kerstperiode afgesloten, ook mentaal. Veel kerstbomen zijn na deze dag uit huis verdwenen en we stoppen met elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. Het zijn ongeschreven regels maar velen houden zich eraan. Neuropsycholoog en gedragswetenschapper Chantal van den Berg weet waarom en legt het uit in het Omroep Brabant-radioprogramma KEIgoeiemorgen!.
"Dit soort ongeschreven regels geven ons houvast. Je houdt je aan de sociale norm", legt de Eindhovense neuropsycholoog uit. "Nergens staat precies hoe je je in deze periode moet gedragen, daarom zijn het ongeschreven regels."
Mens is ingewikkeld
"Het grappige is dat veel mensen hier vrijwillig aan meedoen. Het roept veel minder weerstand op dan bijvoorbeeld het verbod om je handdoek vóór acht uur over een bedje aan het zwembad te leggen op vakantie", geeft de Eindhovense als voorbeeld.
"De mens is wat dat betreft een ingewikkeld soort", gaat de gedragsdeskundige verder. "Leggen we strikte regels op met rechten, plichten en verboden dan zorgt dat voor gemopper. Zijn er ongeschreven regels dan doen we daar vaak volgzaam aan mee of we halen er onze schouders over op, zonder gedoe."
Veel ongeschreven regels
Er zijn natuurlijk veel meer ongeschreven regels waar we ons aan houden, Chantal somt er probleemloos een paar op. "Je vertelt op je werk niet wat je verdient, we kiezen de middelste wc wanneer er meerdere zijn, we feliciteren op een verjaardag ook de anderen met de jarige."
"Ongeschreven regels geven je zelf de controle, jij bepaalt of je je eraan houdt of niet. Dat vinden we fijn. We hebben de situatie zelf in de hand."
Er zit altijd meer achter
Toch zit er meer achter ongeschreven regels, weet de Eindhovense. "Er zit altijd iets achter de beslissing van iemand om zich aan een ongeschreven regel te houden. Je hoort bij een groep door elkaar het beste te wensen of te feliciteren. De middelste wc kiezen we het vaakst, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek (red. op die toiletten moeten wc-rollen het vaakst aangevuld worden) omdat we denken dat die het schoonst is."
Er zijn natuurlijk altijd mensen die zich níet aan die ongeschreven regels houden. "Ook daar zit meer achter", zegt Chantal. "Zelf ben ik gevlucht voor alle ongeschreven regels rond kerst en nieuwjaar. Ik ben op vakantie."