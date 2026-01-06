Dit is waarom we elkaar vanaf vandaag geen gelukkig nieuwjaar meer wensen

Driekoningen, 6 januari, is geweest en hiermee is de kerstperiode afgesloten, ook mentaal. Veel kerstbomen zijn na deze dag uit huis verdwenen en we stoppen met elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. Het zijn ongeschreven regels maar velen houden zich eraan. Neuropsycholoog en gedragswetenschapper Chantal van den Berg weet waarom en legt het uit in het Omroep Brabant-radioprogramma KEIgoeiemorgen!.

"Dit soort ongeschreven regels geven ons houvast. Je houdt je aan de sociale norm", legt de Eindhovense neuropsycholoog uit. "Nergens staat precies hoe je je in deze periode moet gedragen, daarom zijn het ongeschreven regels."

Mens is ingewikkeld

"Het grappige is dat veel mensen hier vrijwillig aan meedoen. Het roept veel minder weerstand op dan bijvoorbeeld het verbod om je handdoek vóór acht uur over een bedje aan het zwembad te leggen op vakantie", geeft de Eindhovense als voorbeeld.

"De mens is wat dat betreft een ingewikkeld soort", gaat de gedragsdeskundige verder. "Leggen we strikte regels op met rechten, plichten en verboden dan zorgt dat voor gemopper. Zijn er ongeschreven regels dan doen we daar vaak volgzaam aan mee of we halen er onze schouders over op, zonder gedoe."