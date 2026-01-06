Ad (91) vergeet zijn pincode in de supermarkt, maar gelukkig is daar Mieke

Drie keer in de week gaat de 91-jarige Ad Claassen in Mierlo-Hout naar de supermarkt voor boodschappen. Toen de eerste sneeuwvlokken vielen in Brabant, besloot Ad nog even in te slaan. Maar bij de kassa voerde Ad drie keer de verkeerde pincode in en werd zijn pas geblokkeerd. “Ik wist toch zeker dat ik het goed had gedaan”, zegt hij. Ad besefte nog niet dat er in de rij een reddende engel stond.

“Ik had voor 22 euro aan boodschappen gedaan, toch een heel bedrag”, zegt Ad. “Bananen, hagelslag, peperkoek, smeerboter en eitjes. Maar bij de kassa ging het fout”, lacht hij. “Mijn pasje deed het niet goed. Ik dacht, hoe kan dat nou? Een meneer naast me zei dat ik de kaart even helemaal in het apparaat moest stoppen, maar toen deed hij helemaal niks meer.” Daar stond Ad, met zijn mandje boodschappen en een geblokkeerde bankpas. Twee klanten verderop stond Mieke. “Ik hoorde ineens een vrouw zeggen: laat zitten, dat reken ik wel af'', zegt Ad. “Ik zei: nou mevrouw, dan wil ik wel uw naam weten, want ik ga dit wel terugbetalen natuurlijk. Maar daar wilde ze niets van weten.”

"Ze wilde echt het geld niet terug."

Weldoener Mieke rekende de boodschappen voor Ad af. “Ik vind het helemaal fantastisch”, zegt Ad. “Die meneer die naast me stond, vroeg lachend of ze ook zijn boodschappen wilde afrekenen.”

Ook de familie vond het een geweldige daad en wilde graag iets doen, maar ze wisten niet waar Mieke was. Dus plaatste de zoon van Ad een bericht op Facebook. “Dat is gezien door de zus van Mieke. We zijn daar langs geweest met bloemen, want ze wilde echt het geld niet terug,” zegt Ad. “Maar de bloemen vond ze wel heel leuk.”

Mieke laat in een reactie aan Omroep Brabant weten dat ze het niet kon aanzien hoe Ad al zijn boodschappen weer moest uitladen. “Ik vond dat zo vervelend. Daarom heb ik die man geholpen door zijn boodschappen te betalen.” Ad was dankbaar. “Ze zei: dan heb ik een goede daad gedaan.” Mieke zelf wilde inderdaad gewoon iets goeds doen. “Ik probeer iedereen te helpen die ik kan helpen. Er is al zoveel rotzooi in de wereld.”

"Zo helpen Helmonders elkaar."