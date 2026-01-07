Zo houd je sneeuwpret voor je huisdieren veilig

Van uitbundig rollen tot sneeuwballen happen; sneeuw zorgt bij veel huisdieren voor dolle pret. Maar hoe verantwoord is het winterweer eigenlijk voor honden en katten? En waar moeten baasjes op letten als ze hun viervoeter naar buiten laten gaan?

Honden zijn bij koud en sneeuwachtig weer wel meer afhankelijk van hun baasjes dan katten, die vaak zelf bepalen wanneer ze naar buiten gaan. “Die liggen nu vooral lekker binnen op de verwarming”, zegt Peters.

Dolenthousiaste sneeuwliefhebbers

Tijdens een wandeling door de sneeuw ziet Vere haar hond helemaal opbloeien. “Hij rent erdoorheen, springt omhoog en rolt in de sneeuw. Hij vindt het fantastisch”, vertelt ze lachend. Ook Malissa geniet van het enthousiasme van haar jonge pup: “Ze is bijna negen maanden en dit is haar eerste sneeuw. Ze bijt in de sneeuwballen en is ontzettend speels en wild”



Toch blijven opletten

Ondanks alle pret waarschuwt Peter voor koude pootjes bij honden. “Na het wandelen moet je ze goed droogmaken en alle sneeuw en ijs eruit vegen. Zit er veel sneeuw vast? Gebruik dan koud water om het te laten smelten, niet warm water. Warm water kan de huid beschadigen en brandwonden veroorzaken.” Ook strooizout kan problemen geven. “Het blijft tussen de haren in de pootjes zitten en dieren likken het op. Daar kunnen ze misselijk van worden”, legt Peters uit.

Sneeuwklonten tussen de tenen verdienen dus extra aandacht. Dat weet ook hondeneigenaresse Marcella, maar ze wist niet dat warm water een no-go was. ''Oh echt? Daar moet ik dan op letten", zegt ze verbaasd.

Af en toe loopt het mis en leidt winterpret tot een bezoek aan de dierenarts. Peters zag een hond met een ‘koude-staart’, een overbelasting van de staartspieren door langdurig spelen of lopen in sneeuw of koud water. “Dit is heel pijnlijk voor honden”, vertelt hij. Gelukkig blijft dit zeldzaam en blijven de meeste huisdieren kort buiten, zodat ze zonder problemen van het winterweer kunnen genieten.