Eigenaren denken aan stoppen na brute goudroof: 'Zo maak je een zaak kapot'

Een brute gewapende overval op Het Goudcentrum in Tilburg leverde vorig jaar een behoorlijke buit op. De drie overvallers namen bijna 7 kilo aan goud en juwelen mee en nog een paar duizend euro cash. Twee van de drie werden gepakt en hoorden woensdag celstraffen van 3,5 en 4 jaar tegen zich eisen in de rechtbank in Breda.

In die rechtszaal zaten deze woensdagmorgen behalve de verdachten ook Vic en Gini Jacobs. Deze broer en zus hadden de juwelier overgenomen van hun vader en stonden beiden op 11 december 2024 in de zaak toen drie mannen met clownsmakers op binnenstormden. De twee kregen de schrik van hun leven en hebben daar tot op de dag van vandaag veel last van. Onveilig

Voor Vic en Gini is de lol van een eigen zaak er flink af. Werken in Het Goudcentrum, dat veertig jaar geleden werd opgericht door hun ouders is nu helemaal anders en de twee twijfelen of ze ermee door willen gaan. “Zo help je dus een zaak om zeep”, vertelde Vic tegen de rechters. “Dit is het engste wat ik ooit heb meegemaakt. Ik heb daardoor weinig plezier meer op mijn werk en kijk constant op de camera. Ik begin al te zweten en mijn hartslag gaat omhoog als ik iemand zie met een capuchon." Ook Gini vertelde geëmotioneerd dat ze zich nog steeds onveilig voelt in de zaak. “In tien minuten tijd is de boel afgebroken”, verwees ze naar de overval.

Het gehavende gezicht van Vic Jacobs na de overval (foto: Bart Jacobs).

Een van de mannen had een groot vuurwapen en richtte dat op Vic en Gini. De andere twee sloegen en schopten Vic en riepen ‘Head down, I’m going to kill you’ en meer van dat soort teksten. Gini en Vic moesten achter in de zaak op hun knieën gaan zitten, met een geweer tegen hun hoofd. Terwijl zij zo vastgehouden werden, sloegen de andere twee overvallers hun slag: ze vernielden verschillende vitrines en graaiden een grote hoeveelheid sieraden uit de etalage. Ook haalden ze zo’n 2500 euro uit de kluis.

Politiehond

Dankzij een getuige kon de politie snel achter de twee vluchtauto’s aan. Een rode Renault wist te ontkomen, maar een blauwe Audi werd in de buurt van de universiteit van Tilburg klemgereden. Een van de twee overvallers werd dankzij een politiehond gepakt. De andere liep een paar dagen later toevallig tegen de lamp bij een controle op de grens tussen Duitsland en Oostenrijk. In de voering van verschillende jassen zat 6,9 kilo aan goud en sieraden verstopt. En zo zat Angèl R. (22) woensdagochtend in de rechtszaal. Zijn partner in crime Robert A. (19) was vanwege de hevige sneeuwval in de gevangenis in Middelburg gebleven en volgde de zaak via een videoverbinding. De derde overvaller, die volgens de twee Cyprian heet, is nog steeds niet opgepakt. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

