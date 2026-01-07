Sneeuw in Brabant: fotografe Laura deelt haar beste tips

Terwijl veel Brabanders binnen blijven vanwege sneeuw en kou, trekt fotografe Laura Vink uit Heeswijk-Dinther er juist op uit. Dagenlang is ze al op pad. Ook tijdens de flinke sneeuwbui van deze woensdag. Het thermisch ondergoed is aan en de camera staat paraat. “Je kunt nu plaatjes schieten die bijna nooit mogelijk zijn in Nederland. Dat vind ik echt fantastisch.”

Voor Laura wordt dit de vijfde dag in de sneeuw. Haar camera telt inmiddels zo’n 1200 foto’s. Van stille bospaden, besneeuwde bomen en winterlandschappen. “Dat soort momenten, daar doe ik het voor.”

De sneeuw zorgt bij haar niet alleen voor enthousiasme, maar ook voor keuzestress. “Ik wilde eigenlijk na een paar dagen weer aan het werk. Maar ja… nu zijn er plaatjes te schieten. Volgende week niet meer. Dus ga ik tóch weer naar buiten.”

Sneeuwlandschap bij Heeswijk-Dinther (foto: Laura Vink).

Sneeuw op de Kampina (foto: Laura Vink).

Zo liep ze onlangs acht kilometer over de Kampina, goed voor “een paar hele vette foto’s”. In totaal legde ze in een paar dagen tijd al ruim veertig kilometer af door de sneeuw. “Ik ben wel moe hoor. Ik heb zelfs vanochtend nog getraind. Maar je moet er op tijd bij zijn.” Voor Laura is één ding essentieel: verse sneeuw. “Ik zoek plekken met een dikke, ongerepte laag. Liefst sneeuw op de bomen, want dat geeft zulke mooie structuren.” Soms loopt ze zelfs een stuk om. “Ik wil geen voetstappen in beeld." Fotograferen terwijl het sneeuwt is haar favoriet. “Dan zie je een soort waasje in beeld. Daar word ik echt helemaal blij van.” En dus staat ze te popelen om er op uit te trekken.

Sneeuwlandschap bij Heeswijk-Dinther (foto: Laura Vink).

Sneeuwlandschap op de Kampina (foto: Laura Vink).