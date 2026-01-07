Sneeuw in Brabant: fotografe Laura deelt haar beste tips
Terwijl veel Brabanders binnen blijven vanwege sneeuw en kou, trekt fotografe Laura Vink uit Heeswijk-Dinther er juist op uit. Dagenlang is ze al op pad. Ook tijdens de flinke sneeuwbui van deze woensdag. Het thermisch ondergoed is aan en de camera staat paraat. “Je kunt nu plaatjes schieten die bijna nooit mogelijk zijn in Nederland. Dat vind ik echt fantastisch.”
Voor Laura wordt dit de vijfde dag in de sneeuw. Haar camera telt inmiddels zo’n 1200 foto’s. Van stille bospaden, besneeuwde bomen en winterlandschappen. “Dat soort momenten, daar doe ik het voor.”
De sneeuw zorgt bij haar niet alleen voor enthousiasme, maar ook voor keuzestress. “Ik wilde eigenlijk na een paar dagen weer aan het werk. Maar ja… nu zijn er plaatjes te schieten. Volgende week niet meer. Dus ga ik tóch weer naar buiten.”
Zo liep ze onlangs acht kilometer over de Kampina, goed voor “een paar hele vette foto’s”. In totaal legde ze in een paar dagen tijd al ruim veertig kilometer af door de sneeuw. “Ik ben wel moe hoor. Ik heb zelfs vanochtend nog getraind. Maar je moet er op tijd bij zijn.”
Voor Laura is één ding essentieel: verse sneeuw. “Ik zoek plekken met een dikke, ongerepte laag. Liefst sneeuw op de bomen, want dat geeft zulke mooie structuren.” Soms loopt ze zelfs een stuk om. “Ik wil geen voetstappen in beeld."
Fotograferen terwijl het sneeuwt is haar favoriet. “Dan zie je een soort waasje in beeld. Daar word ik echt helemaal blij van.” En dus staat ze te popelen om er op uit te trekken.
Met je telefoon kun je ook prima sneeuwfoto’s maken. Laura geeft deze tips:
1. Ga vroeg op pad
Net gevallen sneeuw is het mooist: geen voetstappen, geen autobanden, alleen rust. Wacht je te lang, dan verandert het al snel in vieze drap.
2. Zoek contrast
Op bewolkte dagen is alles al snel wit. Zoek daarom naar contrast: donkere bomen, kleurverschillen in de lucht of duidelijke vormen. Dat maakt je foto rustiger en sterker.
3. Vergeet de details niet
Rijp op takken, sneeuw op planten, ijsbloemen op ramen: zoom ook eens in op het kleine. Juist daar zit vaak de magie.
4. Leg plezier vast
Sneeuw nodigt uit om te spelen. Sneeuwpoppen, sleeën en sneeuwballengevechten leveren vaak spontane en vrolijke beelden op.
5. Blauw met wit blijft winnen
Sneeuw in combinatie met een blauwe lucht blijft een klassieker. Misschien een cliché, maar wel eentje die nooit verveelt. “Het voelt meteen als wintersport, zelfs gewoon in Nederland.”
Voor wie met een eigen camera werkt, heeft Laura nog een paar extra tips:
6. Let op je witbalans
Sneeuw is wit, maar je camera maakt het al snel blauw, vooral bij bewolking of schemering. Kies daarom een warmere witbalans, zoals de stand ‘schaduw’. Fotografeer je in RAW, dan kun je dit achteraf eenvoudig corrigeren.
7. Check het histogram
Sneeuw kan de lichtmeting in de war brengen, waardoor foto’s te donker worden. Niemand wil grijze sneeuw. Belicht iets ruimer en controleer het histogram: bij sneeuw hoort de piek meer naar rechts te liggen.
8. Gebruik een zonnekap
Tijdens een sneeuwbui is een zonnekap geen luxe. Niet tegen de zon, maar om te voorkomen dat sneeuwvlokken op je lens belanden.
9. Bescherm je camera
Kou is funest voor batterijen. Neem altijd een reserve mee en houd die warm. Niets zo frustrerend als een lege accu in een winterwonderland.