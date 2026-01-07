Van Culenborg overleeft crash: 'We zagen de wereld tien keer voorbij komen'

Hij vloog drie keer over de kop en zijn buggy liep flinke schade op. Dick van Culenborg (60) arriveerde dinsdagnacht in het bivak van de Dakar Rally. De monteurs van Team Rebellion & Spierings werkten de hele nacht door, zodat de Hankenaar woensdag toch van start kon gaan in de vierde etappe. “We zagen de wereld tien keer voorbij komen.”

Van Culenborg noemt de koprol die hij met de buggy maakte volledig onverwacht. ''De weg was niet vlak en ik kreeg opeens een 'kontwipper''', vertelt hij. De auto kwam omhoog en voor ze het wisten vlogen ze over de kop. ''Voor ons gevoel zeker vijf keer, maar achteraf moet het drie keer zijn geweest. Het was zo’n gek gevoel.'' Nadat de buggy weer met de wielen op het zand stond, wilde Van Culenborg direct wegrijden. “Maar dat ging uiteraard niet. Toen we uitstapten zagen we de hele auto uit elkaar liggen. Daar lag een wiel, daar lagen veren, het was een grote rotzooi. We waren lamgeslagen. Vlakbij ons stond een helikopter met een medisch team, die was geland voor een ander ongeval. We zijn gecontroleerd en gelukkig bleek er met ons niks aan de hand.”

In the middle of nowhere had de Hankenaar geen ontvangst met zijn mobiele telefoon. Wel kreeg hij de teammanager te pakken met een satelliettelefoon. “Ik gaf aan dat we in orde waren, maar dat we onderdelen nodig hadden. Een truck van ons team reed al snel voorbij, waarna ik mijn duim omhoog stak. Helaas dacht de chauffeur daardoor dat het goed met ons was, en hij reed door. Een vervelend misverstand.”

"Er spookten allerlei gedachten door mijn hoofd."

Het personeel van de helikopter bood hem en zijn navigator, Mark Klinkhamer, aan om terug te vliegen naar het bivak. “Maar wij wilden bij de auto blijven, anders was alle controle weg. Wel spookten er allerlei gedachten door mijn hoofd. Ik was bang dat dit het einde van onze Dakar Rally was. Gelukkig kwam uiteindelijk de servicetruck bij ons en ben ik met een zwaar gehavende auto ’s nachts in het bivak aangekomen. Op de snelweg reed ik in de tweede versnelling.”

Mark Klinkhamer en Dick van Culenborg (foto: Leon Voskamp).

De monteurs gingen direct aan de slag met sleutelen, waarna Van Culenborg een paar uurtjes zijn bed kon opzoeken. Hij doet niet meer mee aan de competitie, maar wil de Dakar Rally wel uitrijden. “Het was een geweldig gevoel dat er zoveel mensen klaarstonden om ons te helpen. Ach, ik heb weinig geslapen, maar met een bak koffie en een energiedrankje moet het deze marathonetappe lukken.” Op zijn buggy staat de sticker ‘Als je maar leut hebt’. “Nee, leut had ik gisteren niet. Maar ach, dit is nou eenmaal de Dakar. Het heeft ook iets moois opgeleverd: in de woestijn, in het pikkedonker, zagen we de sterrenhemel. Schitterend.”

