Dakar-debutant Van Culenborg vliegt meerdere keren over de kop met buggy

Dick van Culenborg is dinsdag in de derde etappe van de Dakar Rally met zijn buggy meerdere keren over de kop gevlogen. De 60-jarige coureur uit Hank en zijn navigator Mark Klinkhamer lieten zich op de plek van het ongeluk onderzoeken door een medisch team, maar ze zijn ongedeerd. Het is nog onduidelijk of het duo de rally voort kan zetten.

Het is de eerste keer dat Dick van Culenborg als coureur meedoet aan de Dakar Rally. In eerste instantie rijdt hij in dienst als snelle assistent voor teameigenaar Alexandre Pesci. In de derde etappe ging het echter helemaal mis en zijn voertuig vloog meerdere keren over de kop.

"Gelukkig stond er vlak bij de plek waar het misging een helikopter met een medisch team vanwege een eerder ongeluk", zegt teammanager Jasper Deijsselberg van Team Rebellion & Spierings. "Ze zijn onderzocht en hebben gelukkig niks opgelopen."

Hopen op hulp van anderen

De buggy liep wel veel schade op aan de achterkant. "Ze proberen het eerst zelf zoveel mogelijk op te lossen", gaat de teammanager verder. "En er rijdt ook nog een servicetruck van ons team met onderdelen en hopelijk zijn er meer Nederlanders die helpen sleutelen." Het blijft de vraag of de buggy gerepareerd kan worden en of Van Culenborg woensdag weer aan de start staat.

In Team Rebellion & Spierings was er maandag ook al pech toen de buggy van Paul Spierings uit Sint-Michielsgestel over de kop rolde. Hij verspeelde daarmee veel tijd in zijn jacht op een podiumplek.