Een miljoen kilo groente over, boer Johan heeft 'te grote kolen'

No Waste Army, een initiatief tegen voedselverspilling uit Breda, is begonnen aan haar grootste actie ooit: het redden van - hou je vast - bijna een miljoen kilo aan Nederlandse groenten. De boeren die deelnemen zijn dolblij. “Ze redden zo onze industrie.”

“Het was echt een heel goede zomer”, zegt Pals. Maar ja, de ruimte blijft beperkt bij het boerenbedrijf. “We hebben geen opslagruimte voor zoveel kolen. Daarom waren we genoodzaakt om de kolen langer op het land te laten, terwijl we ze normaal al eind september of begin oktober zouden oogsten."

Een te goede zomer Een van de deelnemende boeren is Johan Pals uit Lage Zwaluwe. Vanwege het gunstige groeiseizoen heeft zijn bedrijf veel te veel witte en rode kolen over. Het gaat in totaal om 190.000 kilo aan kolen - een bizarre hoeveelheid, legt hij uit.

De honderdduizenden kilo’s aan groenten zijn van zes boeren, verspreid door het hele land. Via No Waste Army kunnen de overtollige boerenproducten straks worden afgehaald bij de boeren zelf. Ook kunnen de groenen worden gedoneerd aan de Voedselbank.

Supermarkten zeggen nee

Het eindresultaat? Heel grote kolen. Dat klinkt natuurlijk top, maar dat valt tegen: supermarkten zitten niet op zulke grote kolen te wachten. Pals bleef ermee zitten en wist niet wat hij met al tienduizenden kilo’s aan grote kolen aan moest.

Daarom benaderde hij zelf No Waste Army. "Ik werd binnen een week teruggebeld met het nieuws dat ze wilden helpen. Echt fantastisch”, zegt hij met een glimlach van oor tot oor. “Het is zonde als het allemaal verloren gaat.”

Niet online maar tussen de kolen

Daar is initiatiefnemer Thibaud van der Steen uit Breda het natuurlijk volledig mee eens. "Boeren en telers zijn gewoon heel pure mensen”, legt hij uit. “Als ik iemand als Johan dan vertel dat we halverwege de eerste actiedag al meer dan 100.000 kilo groenten hebben verkocht, dan reageert hij helemaal verbaasd."

De actie is volgens Van der Steen een succes. Er is al 245.000 kilo wintergroente verkocht. Dan gaat het om de kolen van Pals, maar ook om aardappelen en wortelen van andere boeren.

Pure mensen

Het is moeilijk om te zeggen of alles verkocht gaat worden. Van der Steen geeft in elk geval niet op. Sterker nog, de interesse in zijn project groeit, zegt hij. Toch is het grootste struikelblok de boeren zelf: hij heeft soms moeite om ze uit te leggen hoe alles werkt.

De boeren vinden het principe soms nogal ingewikkeld, zegt Van der Steen lachend. "Dan kijken ze me glazig aan. Online groenten verkopen begrijpen ze nog niet helemaal."