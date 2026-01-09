3 Uurkes Vurraf: schrijf je nu in voor de officiële start van carnaval

3 Uurkes Vurraf is de officiële start van carnaval en daar wil jij bij zijn. Kaarten kan je alleen winnen via Omroep Brabant. De eerste en beste kans is de loting en daar kan je je sinds vrijdagochtend voor inschrijven. En het mooiste is dat er meteen op de eerste inschrijfdag kaarten voor 3 Uurkes Vurraf te winnen zijn.

Tienduizenden carnavalsliefshebbers proberen elk jaar een kaartje te bemachtigen voor 3 Uurkes Vurraf. Wie bij het spektakel in de feesttent op het Stadhuisplein in Eindhoven wil zijn, op vrijdag 13 februari, moet ingeloot worden of kaarten winnen. En allebei de opties zijn alleen maar mogelijk bij Omroep Brabant.

KEIgezellige inschrijving

De inschrijving voor de loting startte vrijdagochtend 9 januari. Jordy Graat en Mark Versteden drukten 's ochtends in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! op de knop waarna iedereen zich kon opgeven om bij 3 Uurkes Vurraf te zijn.

De mannen kregen bij dat ultieme moment hulp van Chef Soldaat, hij zorgde ervoor dat de inschrijving met militaire precisie verliep. Verder kregen de heren ook ook nog koninklijk bezoek van Prins Addie Compen en zijn adjudant Boy Jansen uit Budel.