Kaarten winnen voor 3 Uurkes Vurraf? Het is echt bijna zover

3 Uurkes Vurraf is de officiële start van carnaval en daar wil jij bij zijn. Kaarten kan je alleen winnen via Omroep Brabant. De eerste en beste kans is de loting en daar kan je je vanaf vrijdagochtend voor inschrijven. En het mooiste is dat er meteen op de eerste inschrijfdag kaarten voor 3 Uurkes Vurraf te winnen zijn.

Tienduizenden carnavalsliefshebbers proberen elk jaar een kaartje te bemachtigen voor 3 Uurkes Vurraf. Wie bij het spektakel in de feesttent op het Stadhuisplein in Eindhoven wil zijn, op vrijdag 13 februari, moet ingeloot worden of kaarten winnen. En allebei de opties zijn alleen maar mogelijk bij Omroep Brabant. KEIgezellige inschrijving

De inschrijving voor de loting start vrijdagochtend 9 januari. Jordy Graat en Mark Versteden drukken 's ochtends in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! op de knop waarna iedereen zich kan opgeven om bij 3 Uurkes Vurraf te zijn. De mannen krijgen bij dat ultieme moment hulp van Chef Soldaat, hij zorgt ervoor dat de inschrijving met militaire precisie verloopt. Verder krijgen de heren ook ook nog koninklijk bezoek van Prins Addie Compen en zijn adjudant Boy Jansen uit Budel.

De hele ochtendshow van Omroep Brabant staat vrijdag in het teken van de start van de inschrijving voor 3 Uurkes Vurraf. Op onze sociale media, website en app is er ook nog eens een extra livestream die je een kijkje achter de schermen geeft. Schrijf je hier in voor de loting van 3 Uurkes Vurraf!