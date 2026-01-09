Kaarten winnen voor 3 Uurkes Vurraf? Het is echt bijna zover
3 Uurkes Vurraf is de officiële start van carnaval en daar wil jij bij zijn. Kaarten kan je alleen winnen via Omroep Brabant. De eerste en beste kans is de loting en daar kan je je vanaf vrijdagochtend voor inschrijven. En het mooiste is dat er meteen op de eerste inschrijfdag kaarten voor 3 Uurkes Vurraf te winnen zijn.
Tienduizenden carnavalsliefshebbers proberen elk jaar een kaartje te bemachtigen voor 3 Uurkes Vurraf. Wie bij het spektakel in de feesttent op het Stadhuisplein in Eindhoven wil zijn, op vrijdag 13 februari, moet ingeloot worden of kaarten winnen. En allebei de opties zijn alleen maar mogelijk bij Omroep Brabant.
KEIgezellige inschrijving
De inschrijving voor de loting start vrijdagochtend 9 januari. Jordy Graat en Mark Versteden drukken 's ochtends in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! op de knop waarna iedereen zich kan opgeven om bij 3 Uurkes Vurraf te zijn.
De mannen krijgen bij dat ultieme moment hulp van Chef Soldaat, hij zorgt ervoor dat de inschrijving met militaire precisie verloopt. Verder krijgen de heren ook ook nog koninklijk bezoek van Prins Addie Compen en zijn adjudant Boy Jansen uit Budel.
De hele ochtendshow van Omroep Brabant staat vrijdag in het teken van de start van de inschrijving voor 3 Uurkes Vurraf. Op onze sociale media, website en app is er ook nog eens een extra livestream die je een kijkje achter de schermen geeft.
Schrijf je hier in voor de loting van 3 Uurkes Vurraf!
Alvast een tip: zorg dat je de radio vrijdag vroeg aan hebt staan en niets mist, want het is nog een verrassing wanneer er in KEIgoeiemorgen! op dé knop wordt gedrukt om de loting te starten, maar de allersnelste inschrijvers gaan een mooi weekend en een nog mooiere carnaval tegemoet.
Haastige spoed is hier wel goed
De eerste 111 mensen die vrijdagochtend inschrijven, winnen namelijk ieder direct twee kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf. Geen loting, geen moeilijke vragen, je kan meteen vrijdag 13 februari in je agenda blokkeren voor dé aftrap van carnaval in onze feesttent.
Maar weet wel dat die 111 eerste inschrijvers binnen de minuut bereikt waren vorig jaar. Alle andere inschrijvingen gaan in de hoge hoed en op donderdag 22 januari om 11.11 uur worden de gelukkigen bekendgemaakt die dit jaar bij 3 Uurkes Vurraf zijn.
En mocht je nu niet bij die 111 eerste inschrijvers zitten en ook niet ingeloot blijken op 22 januari dan zijn er nog meer winacties waarmee je tóch die felbegeerde kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf kunt scoren.