Weer een gemeente die de sporthallen sluit door sneeuw op de daken

Alle sportzalen in de gemeente Dongen gaan voor de zekerheid dicht omdat er veel ijs en sneeuw op de daken ligt. Het gaat om vier gymzalen, een sporthal en een wedstrijdzwembad. Woensdag besloot de gemeente Waalwijk ook al om alle sporthallen per direct te sluiten, vanwege de grote hoeveelheid ijs en sneeuw die op de daken ligt.

De sluiting is een voorzorgsmaatregel. De constructies van de sporthallen en gymzalen voldoet volgens de gemeente aan alle eisen en zijn onder normale omstandigheden veilig te gebruiken. "Maar door de uitzonderlijke weersomstandigheden en de grote hoeveelheid sneeuw en ijs op de daken kunnen de daken meer dan gebruikelijk doorzakken", staat er op de site van de gemeente Dongen.

De gemeentes geven aan dat ze de veiligheid van sporters, bezoekers en medewerkers wil garanderen en dat ze daarom geen enkel risico neemt.

Een van de gesloten gebouwen is de Gymzaal Kelly van Zon, vernoemd naar de paralympisch tafeltenniskampioene die uit Dongen komt. Het is nog niet bekend wanneer de gebouwen weer kunnen worden gebruikt.

Ook in Waalwijk zijn de sporthallen dicht

Buurgemeente Waalwijk sloot woensdag vier sporthallen, twee gymzalen en een turnhal vanwege sneeuw op de daken. Die blijven in elk geval tot en met vrijdagavond dicht. Dan kijkt de gemeente of ze in het weekeinde weer open kunnen.