Brabant ontsnapt vrijdag aan sneeuwchaos

Nieuwe sneeuw valt vrijdagavond in Brabant, maar van een chaotische winteravond is geen sprake. Volgens Weerplaza blijft zware sneeuwval uit.

Geen sneeuw, maar regen De temperatuur gaat oplopen boven nul, waardoor vrijdagochtend in de provincie geen sneeuw, maar regen zal vallen. "Het zou dan zelfs vijf graden kunnen zijn", zegt hij.

Voor een winterdag des onheils hoeven we ons in Brabant geen zorgen te maken volgens weerman Johnny Willemsen van Weerplaza. "In Noord-Nederland is dat een heel ander verhaal. Daar gaat nog veel sneeuw vallen, maar in Brabant niet."

Toch gaat de temperatuur vrijdag weer dalen en staat Brabant sneeuw te wachten. "De koudere lucht wint later op de dag terrein. De regen gaat later in de middag over op natte sneeuw. Dan is het zo'n twee graden. Vrijdagavond wordt dat weer sneeuw."

In de avond levert dit wel wat gladheid op, verwacht de weerman. "Maar niet superveel. Vergeleken met woensdag wel minder."

Nieuw laagje sneeuw

Geen zorgen als je nog volop genoot van de witte omgeving, want er gaat genoeg sneeuw vallen om alles weer een laagje sneeuw te geven. Hoe oostelijker, hoe meer sneeuw er valt, voorspelt Willemsen. "Een deel van de sneeuw gaat wel weg vanavond met regen. Dan komt er een dun laagje terug."

Als hij verder vooruitkijkt, dan ziet hij dat het wel een stukje kouder wordt. "Zaterdag is de temperatuur net onder nul. In de nacht kan het streng vriezen tot wel min tien graden. Zondag overdag is het ongeveer min drie graden."