Zo groot is de kans dat jouw schuur bezwijkt onder de sneeuw
Vernielde kassen in Waspik, de Ikea in Breda die uit voorzorg de deuren dichthoudt en gemeentes die gymzalen sluiten. De dikke laag sneeuw op daken veroorzaakt door het hele land grote problemen. Maar hoeveel instortingsgevaar loopt jouw schuurtje thuis? We vroegen een aantal experts om raad.
De telefoon van Universitair docent bouwkunde Arjan Habraken van de Technische Universiteit Eindhoven staat donderdagochtend roodgloeiend met mensen die zich afvragen of het dak van hun schuurtje ook gevaar loopt. Hij legde woensdagavond op deze site uit waarom platte daken zoveel last kunnen hebben van het huidige dikke pak sneeuw.
Volgens Habraken moet een plat dak omgerekend ongeveer dertig centimeter sneeuw kunnen dragen. Het goede nieuws: zoveel sneeuw ligt er op dit moment niet op de Brabantse daken. "Het komt niet eens in de buurt van het maximum." Habraken wijt de problemen die er op dit moment zijn vooral aan ontwerpfouten van die daken.
Zorgen maken
Huizenbezitters hoeven dus niet bang te zijn dat het dak van hun schuurtje of garage het ook begeeft. "Nee, je hoeft je absoluut geen zorgen te maken." Er geldt een uitzondering voor daken die in heel slechte staat verkeren of slecht onderhouden zijn.
De daken die nu last hebben van het extreme winterweer zijn veel groter dan een schuurtje achter een huis en daardoor veel gevoeliger voor vervorming door het gewicht van de sneeuw. Ze zakken als het ware door. "Bij een garage of schuurtje is daarvan geen sprake."
Hij raadt mensen dan ook absoluut niet aan op zelf het dak op te gaan om de sneeuw te verwijderen. "Ik wil geen ongelukken op mijn geweten hebben."
Stevige ladder en dooikorrels
Dakspecialisten die ook in de sneeuw het dak op moeten hebben een paar waardevolle tips. "Mocht je de situatie op het dak van je schuurtje niet vertrouwen, zorg dan in de eerste plaats dat je ladder stevig staat voor je zelf het dak op gaat", is de eerste tip van Stef van Poppel van STEF Reinigen en Onderhouden uit Etten-Leur.
Zijn bedrijf was de afgelopen dagen al druk met het preventief sneeuwvrij maken van grote bedrijfsdaken. Dooikorrels zijn volgens hem een van de beste oplossingen om sneeuw van je dak te krijgen. Dooikorrels zijn korrels die warmte ontwikkelen als ze in contact komen met sneeuw of ijs, waardoor het smelt. In tegenstelling tot normaal strooizout beschadigen ze beton of planten veel minder en werken ze langer.
Tot aan de enkels in de sneeuw
Jordy van Dinteren van Gevel en Dak uit Rosmalen staat donderdag op een besneeuwd dak en kan zijn eigen voeten niet eens zien als we hem bellen. Ook hij maant tot voorzichtigheid. "Maak vanaf de ladder voorzichtig een stukje van het dak sneeuwvrij, zodat je veilig op het dak kunt stappen en gebruik een plastic sneeuwschep, zonder metalen rand zodat je het dak niet beschadigd." Op een dak met een ondergrond van PVC of bitumen, kun je de sneeuw gewoon van het dak schuiven.
Extreme omstandigheden
De huidige situatie is volgens hem wel extreem. "Omdat er nu zoveel sneeuw ligt, komt het zelfs voor dat smeltwater via afvoerpijpjes op de daken naar binnen sijpelt in huizen." De ontluchtingspijpjes zijn maar een centimeter of 25 hoog. Het sneeuwvrij maken van de afvoerpijpjes op het dak, voorkomt dan ook lekkages in huis.
"Mocht je twijfelen of je de sneeuw van het platte dak moet halen, neem dan eerst even een kijkje in je garage of schuur. In extreme gevallen zou je het dak van binnen uit kunnen stutten." zegt Stef van Poppel.
Hij heeft nog een laatste tip mocht je toch besluiten het dak op te gaan. "Houd voldoende afstand van de rand van het dak."