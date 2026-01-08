Zo groot is de kans dat jouw schuur bezwijkt onder de sneeuw

Vernielde kassen in Waspik, de Ikea in Breda die uit voorzorg de deuren dichthoudt en gemeentes die gymzalen sluiten. De dikke laag sneeuw op daken veroorzaakt door het hele land grote problemen. Maar hoeveel instortingsgevaar loopt jouw schuurtje thuis? We vroegen een aantal experts om raad.

Ruud Ritzen Geschreven door

De telefoon van Universitair docent bouwkunde Arjan Habraken van de Technische Universiteit Eindhoven staat donderdagochtend roodgloeiend met mensen die zich afvragen of het dak van hun schuurtje ook gevaar loopt. Hij legde woensdagavond op deze site uit waarom platte daken zoveel last kunnen hebben van het huidige dikke pak sneeuw. Volgens Habraken moet een plat dak omgerekend ongeveer dertig centimeter sneeuw kunnen dragen. Het goede nieuws: zoveel sneeuw ligt er op dit moment niet op de Brabantse daken. "Het komt niet eens in de buurt van het maximum." Habraken wijt de problemen die er op dit moment zijn vooral aan ontwerpfouten van die daken. Zorgen maken

Huizenbezitters hoeven dus niet bang te zijn dat het dak van hun schuurtje of garage het ook begeeft. "Nee, je hoeft je absoluut geen zorgen te maken." Er geldt een uitzondering voor daken die in heel slechte staat verkeren of slecht onderhouden zijn. De daken die nu last hebben van het extreme winterweer zijn veel groter dan een schuurtje achter een huis en daardoor veel gevoeliger voor vervorming door het gewicht van de sneeuw. Ze zakken als het ware door. "Bij een garage of schuurtje is daarvan geen sprake."

Hij raadt mensen dan ook absoluut niet aan op zelf het dak op te gaan om de sneeuw te verwijderen. "Ik wil geen ongelukken op mijn geweten hebben."

Dakspecialist Jordy van Dinteren ziet veel ondergesneeuwde afvoerpijpjes op daken, die voor lekkages kunnen zorgen. (foto: Jordy van Dinteren)