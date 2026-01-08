Baby Anna overleed bij gastouder, justitie eist acht jaar cel

Tegen de gastouder bij wie in 2019 een baby’tje van acht maanden overleed heeft justitie donderdag in hoger beroep acht jaar cel geëist. Volgens justitie is de dood van het kind de schuld van deze Anne W. (36) uit Helmond, maar de vrouw bestrijdt dat. Volgens haar was baby Anna al niet gezond en is zij niet verantwoordelijk voor haar dood. Eerder werd de vrouw door de rechtbank tot zes jaar cel veroordeeld.

Ook het hoger beroep in deze heftige zaak verliep donderdag met veel emoties. Gastouder Anne W. uit Helmond vertelde de raadsheren van het gerechtshof in Den Bosch over de fatale dag in augustus 2019 alsof het de dag van gisteren was. Opnieuw kwamen de emoties en de onmacht van die twintigste augustus bij haar boven. Volgens Anne W. is het niet terecht dat ze zes jaar de cel in moet, zoals de rechtbank in 2023 oordeelde. Zij heeft er juist alles aan gedaan om baby Anna te helpen en ze hield vol dat Anna die dag anders was dan anders en al ziek was.

Baby Anna had een tweelingbroertje die wel gewoon ging slapen die ochtend. Maar Anna niet. Die was hyper, volgens Anne, en wilde niet drinken en ook geen fruithapje. “Ze wilde niks”, blikte Anne terug. “Ze dronk wel een beetje, maar niet zo gretig als normaal. Ze leek niet goed te kunnen slikken.”

'Epileptische trekken'

Volgens Anne was baby Anna niet lekker en zag ze bleek. De baby zou ook epileptische trekken hebben gehad in de weken ervoor, maar daar werd niets mee gedaan, volgens Anne. De baby maakte aparte geluidjes, maar gastouder Anne dacht dat dat kwam doordat de baby ‘een sprongetje had gemaakt’ in haar ontwikkeling.

Toen ze baby Anne uit bed ging halen, zag ze dat ze er raar bij lag. “Ze lag in een rare kikkerhouding”, vertelde Anne W. “Ze voelde heel stug en stijvig. Ik zag wat gekleurde spuug en ook een vlek in het bedje. Er was nul reactie en ze had geen pols.”

Anne ging meteen reanimeren, waarbij veel vocht uit het kindje kwam. Omdat ze zag dat het niet lukte om het baby'tje te reanimeren, rende ze naar de buren om hulp te halen. De buurvrouw belde 112 en al snel werd de reanimatie door ambulancemedewerkers overgenomen. Baby Anna werd naar het ziekenhuis in Maastricht gebracht, maar daar overleed ze de volgende dag.