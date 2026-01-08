Baby Anna overleed bij gastouder, justitie eist acht jaar cel
Tegen de gastouder bij wie in 2019 een baby’tje van acht maanden overleed heeft justitie donderdag in hoger beroep acht jaar cel geëist. Volgens justitie is de dood van het kind de schuld van deze Anne W. (36) uit Helmond, maar de vrouw bestrijdt dat. Volgens haar was baby Anna al niet gezond en is zij niet verantwoordelijk voor haar dood. Eerder werd de vrouw door de rechtbank tot zes jaar cel veroordeeld.
Ook het hoger beroep in deze heftige zaak verliep donderdag met veel emoties. Gastouder Anne W. uit Helmond vertelde de raadsheren van het gerechtshof in Den Bosch over de fatale dag in augustus 2019 alsof het de dag van gisteren was. Opnieuw kwamen de emoties en de onmacht van die twintigste augustus bij haar boven. Volgens Anne W. is het niet terecht dat ze zes jaar de cel in moet, zoals de rechtbank in 2023 oordeelde. Zij heeft er juist alles aan gedaan om baby Anna te helpen en ze hield vol dat Anna die dag anders was dan anders en al ziek was.
Baby Anna had een tweelingbroertje die wel gewoon ging slapen die ochtend. Maar Anna niet. Die was hyper, volgens Anne, en wilde niet drinken en ook geen fruithapje. “Ze wilde niks”, blikte Anne terug. “Ze dronk wel een beetje, maar niet zo gretig als normaal. Ze leek niet goed te kunnen slikken.”
'Epileptische trekken'
Volgens Anne was baby Anna niet lekker en zag ze bleek. De baby zou ook epileptische trekken hebben gehad in de weken ervoor, maar daar werd niets mee gedaan, volgens Anne. De baby maakte aparte geluidjes, maar gastouder Anne dacht dat dat kwam doordat de baby ‘een sprongetje had gemaakt’ in haar ontwikkeling.
Toen ze baby Anne uit bed ging halen, zag ze dat ze er raar bij lag. “Ze lag in een rare kikkerhouding”, vertelde Anne W. “Ze voelde heel stug en stijvig. Ik zag wat gekleurde spuug en ook een vlek in het bedje. Er was nul reactie en ze had geen pols.”
Anne ging meteen reanimeren, waarbij veel vocht uit het kindje kwam. Omdat ze zag dat het niet lukte om het baby'tje te reanimeren, rende ze naar de buren om hulp te halen. De buurvrouw belde 112 en al snel werd de reanimatie door ambulancemedewerkers overgenomen. Baby Anna werd naar het ziekenhuis in Maastricht gebracht, maar daar overleed ze de volgende dag.
'Complimenten gekregen'
Volgens de gastouder had ze complimenten gekregen over haar manier van reanimeren. Maar ondanks haar goede hulp blijft justitie erbij dat de vrouw veel te verwijten valt. De baby had onder meer bloeduitstortingen in haar ogen en verscheuringen van zenuwuiteinden. De rechtbank concludeerde eerder, op basis van onderzoek van meerdere deskundigen, dat dit het gevolg was van 'hevige krachtsinwerking'.
Baby Anna was 's morgens nog vrolijk en normaal, zo is te lezen in de rapporten van deskundigen. Maar aan het begin van de middag had zij ernstig hersenletsel en netvliesbloedingen waaraan zij een dag later is overleden. Er was daarbij geen sprake van bijvoorbeeld een medische oorzaak en dus gaat justitie ervan uit dat baby Anna is overleden aan het ‘shaken baby syndroom’.
Omdat Anne de enige volwassene in huis was, moet zij dus het letsel wel hebben toegebracht, zo oordeelt justitie. Eerder eiste justitie al tien jaar cel tegen Anne W. maar in hoger beroep hield de advocaat-generaal rekening met de lange duur van het proces en eiste hij acht jaar cel en een beroepsverbod van vijf jaar.
Anne en haar advocaat hadden zelf een kinderarts ingeschakeld die naar het dossier heeft gekeken. Volgens hem kan het letsel van baby Anna ook een dag eerder of nog langer daarvoor zijn opgelopen. Pas bij de gastouder zou het kindje dan haar bewustzijn hebben verloren omdat toen de zwelling in de hersenen te groot werd. Daardoor zou Anne W. geen blaam treffen. Zelf vertelde Anne W. dat de baby bijvoorbeeld die ochtend nog bij haar moeder thuis achterover op de tegelvloer was gevallen.
Aan het gerechtshof de ingewikkelde taak om te oordelen over de schuld van de gastouder. Als Anne W. gelijk krijgt, hoeft ze niet de cel in, maar als het gerechtshof het oordeel van de rechtbank volgt, gaat Anne W. mogelijk tot acht jaar de cel in.
Laatste woord
In haar laatste woord leek dat voor Anne W. onvoorstelbaar. “Ik snap het niet. Ik heb alleen maar liefde gehad voor die kinderen”, zei ze. “Ze noemen me babymoordenaar en ik kan m'n leven niet meer leven. Ik heb dit niet gedaan. Anne voelde zo eigen. Ze is nota bene naar mij vernoemd.”
Anne W. is in 2019 meteen gestopt met haar gastouderbureau. Ze verzorgde vijf jaar lang talloze baby’s en peuters. Baby Anna zou juist op deze dag van de zitting zes jaar oud geworden zijn. Haar moeder kon het niet aan om bij de zitting te zijn, ook omdat het tweelingbroertje van Anne deze dag wél zijn zesde verjaardag viert. De moeder bleef daarom thuis in Polen. De vader van was wel bij de zitting.
De uitspraak in deze zaak is op 29 januari.
