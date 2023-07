Baby Anna dood na zware mishandeling, zes jaar cel voor gastouder

De 34-jarige Helmondse gastouder Anne W. moet zes jaar de cel in voor doodslag. Ze heeft de bijna 8 maanden oude baby Anna zo hard laten vallen of geschud dat ze overleed, zo oordeelt de rechtbank in Den Bosch.

Het gebeurde allemaal vier jaar geleden op 20 augustus 2019. Gastouder Anne W. paste die dag op een tweeling van bijna 8 maanden en hun 2-jarige zusje. De verdachte beweerde dat een van de baby's, Anna, na een slaapje bewegingsloos had gevonden. Daarna is ze meteen begonnen met reanimeren. Maar, een dag later overleed Anna in het ziekenhuis.

In eerste instantie was W. getuige in de zaak, totdat uit onderzoek bleek dat de baby waarschijnlijk door buitensporig geweld om het leven was gekomen. Zelf ontkent de gastouder nog steeds dat ze iets met de dood van Anna te maken heeft.

Uitgerekend dat neemt het OM haar extra kwalijk. "Zij heeft geen verantwoordelijkheid genomen voor haar daden", zei de officier van justitie tijdens de zitting twee weken geleden. "Tot op de dag van vandaag ontkent ze betrokken te zijn bij het fatale letsel. Maar uit het dossier blijkt het tegendeel. In plaats van de ouders duidelijkheid te geven, kiest ze heel egoïstisch voor zichzelf."

De verdediging van Anne W. verweet het OM dat er geen verder onderzoek is gedaan naar de ouders van de baby. De officier van justitie: "Daarmee schuift ze de schuld af op de ouders. Dat vinden wij verwerpelijk en het versterkt het leed bij de nabestaanden alleen maar verder."

In afwachting van de zaak moest zij haar opvang al sluiten. Ook moet ze zowel de vader als de moeder elk 40.000 euro schadevergoeding betalen.

