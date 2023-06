Baby overlijdt na zware mishandeling: OM eist 10 jaar cel tegen gastouder

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaat de 34-jarige Helmondse gastouder Anne W. tien jaar de cel in voor doodslag. Ze zou de bijna 8 maanden oude baby Anna zo zwaar hebben mishandeld, dat ze overleed. "De verdachte komt op ons meedogenloos over", liet de officier van justitie dinsdag weten tijdens de tweede dag van de zitting.

Het gebeurde allemaal vier jaar geleden op 20 augustus 2019. Gastouder Anne W. paste die dag op een tweeling van bijna 8 maanden en hun 2-jarige zusje. De verdachte beweerde dat ze de baby na een slaapje bewegingsloos had gevonden, waarna ze meteen is begonnen met reanimeren. Een dag later overleed Anna in het ziekenhuis.

In eerste instantie was W. getuige in de zaak, totdat uit onderzoek bleek dat de baby waarschijnlijk door buitensporig geweld om het leven was gekomen. Zelf ontkent de gastouder nog steedsdat ze iets met de dood van Anna te maken heeft.