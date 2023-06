Gastouder was eerst getuige en later verdachte na dood van baby Anna

Baby Anna van bijna 8 maanden overleed terwijl ze bij haar gastouder werd opgevangen. Maandag stond de 34-jarige Helmondse gastouder Anne W. terecht voor de dood van de baby. Ze wordt ervan verdacht Anna zo zwaar mishandeld te hebben dat ze overleed. De verdachte ontkent.

Eén deskundige zei dat de oorzaak van de hersenschade, het bloed achter de ogen, de hersenzwelling en blauwe plek op het achterhoofd van de baby waarschijnlijk hard schudden of een harde klap is geweest. Toch kon hij dat niet met 100 procent zekerheid zeggen. "Er blijven altijd andere oorzaken mogelijk, al zijn die niet waarschijnlijk. Het ontbreken van botbreuken is namelijk opmerkelijk. Die zie je vaak als er geweld is gebruikt."

Op dag één laten twee medisch deskundigen weten dat de dood van baby Anna geen medische oorzaak heeft. "Dan blijft één optie over, geweld", dacht de rechtbankvoorzitter hardop. Maar dat was te simpel gedacht volgens de deskundigen.

De rechtbank heeft drie dagen uitgetrokken voor deze zaak. De vraag die beantwoord moet worden is of baby Anna door zware mishandeling is overleden. Dat was eerst namelijk niet duidelijk. De doodsoorzaak zou verstikking kunnen zijn, een epileptische aanval of iets anders.

Uiteindelijk viel baby Anna toch in slaap. Toen dat slaapje wel erg lang duurde wilde de gastouder haar wakker maken om het ritme van de baby niet teveel te verstoren. "Ze reageerde niet, ze lag er verkrampt bij en ze was slap. Haar huid was grijs en er leek iets van bloed uit haar mond te komen", vertelt gastouder Anne geëmotioneerd.

Volgens gastouder Anne was die ochtend niks raars voorgevallen. "Anna was wel wat anders dan normaal en maakte meer geluidjes. Ik dacht dat ze een sprongetje had gemaakt", zei ze tijdens de zitting. Ook wilde Anna lastig slapen. "Dat was ook niet ongebruikelijk. Ik heb haar nog een flesje gegeven om rustig te worden. Het was wel raar dat ze haar flesje moeilijk kon vasthouden", vertelde ze.

De andere deskundige liet nog meer ruimte voor twijfel. "Er zijn heel veel aanwijzingen dat baby Anna door elkaar geschud of gegooid is, of een harde klap kreeg. Maar omdat niet alle hersenonderdelen zijn onderzocht, kan ik een andere oorzaak niet uitsluiten. Dus blijft er ruimte voor twijfel."

Ze is gelijk begonnen met reanimeren. "Maar het leek wel alsof er een prop in de weg zat. Ik heb haar ondersteboven gehouden en op haar rug geklopt." Al reanimerend is ze met Anna de trappen afgelopen en heeft de buurvrouw ingeschakeld. Die belde uiteindelijk 112. De baby is naar het ziekenhuis gebracht en is een dag later overleden.

Aanvankelijk was de gastouder getuige in deze zaak. Dat veranderde nadat er na maanden uit een uitgebreider onderzoek bleek dat de kans groot was dat Anna overleden was door buitensporig geweld. Er was mogelijk sprake van het shakenbabysyndroom.

De Helmondse moest haar opvang stoppen in afwachting van deze rechtszaak. Alleen de vader van baby Anna was bij de zitting. Haar moeder zit in Polen waar ze oorspronkelijk vandaan komt. Zij kon de confrontatie in de rechtbank niet aan.

Dinsdag en woensdag legt de advocaat uit waarom de gastouder onschuldig, omdat er verschillende gezondheidsredenen kunnen zijn waardoor baby Anna is overleden. Dan volgt ook de strafeis van het Openbaar Ministerie. Voor justitie is de gastouder schuldig aan de dood van baby Anna.