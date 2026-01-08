Mix van debutanten en ervaren tonpraters bij Keiebijters Kletstoernooi

Twaalf tonpraters strijden vanaf zaterdag tijdens het Keiebijters Kletstoernooi in Helmond om de Zilveren Narrenkap. Op 10, 17 en 24 januari zijn de voorrondes, waarna vier kletsers uiteindelijk op zaterdag 31 januari gaan uitmaken wie de Opperkletsmajoor van 2026 wordt. Om de lachspieren vast op te warmen wordt er donderdag bij Omroep Brabant teruggeblikt op eerdere edities.

Dit jaar staan er elf mannen en één vrouw op het podium. Met vier debutanten en acht ervaren tonpraters belooft het volgens medeorganisator Peter Gommans een spannende editie te worden. "Velen van hen hebben al eerder in de finale gestaan", vertelt hij. "We weten dat zij het niveau aankunnen."

Daarnaast wordt actief gezocht naar nieuw talent. "Beginnende tonpraters kunnen zichzelf aanmelden, waarop wij na het zien van beeldmateriaal of optredens gaan selecteren. We geven nieuw talent graag de kans om op dit podium te staan, die ervaring helpt hen alleen maar beter te worden. Wel erg spannend voor ze, zeker omdat het op televisie komt. Ik ben altijd benieuwd hoe ze met die druk omgaan.”

Volgens Gommans maakt juist de mix het toernooi interessant. “De ervaren deelnemers hebben allemaal al eens in de finale gestaan of gewonnen. Maar ook een debutant kan verrassen. Dat zou natuurlijk echt een sprookjesverhaal zijn.” De keuze wordt gemaakt door een jury, maar sinds 2025 is er ook een publieksprijs. "Ik hoop dat iedereen het eens is, net als vorig jaar ", zegt Gommans.

Tonpraten is erg populair, maar vooral om naar te kijken, ziet Gommans. “Ik bedoel, ga er zelf maar eens staan. Je moet in je eentje een zaal vermaken. Als het even niet loopt, moet je toch door. Daar heb ik enorm veel respect voor.”

De ene zaal is de andere niet, en de ene avond is ook de andere niet. Daarom blijft het volgens de medeorganisator altijd een momentopname. “Of je nu net begint of al dertig jaar meedoet: iedereen kan zichzelf overtreffen, maar het kan ook tegenzitten. Dat zie je zelfs bij de grootste namen. Wie er in de finale belandt, is dus echt niet te voorspellen.”

Ten opzichte van vroeger is er wel iets veranderd bij het Keiebijters Kletstoernooi. “Voorheen brachten tonpraters hun buut voor het eerst bij de Keiebijters, dan hadden we de première", blikt Gommans terug. "Nu willen deelnemers dat hun stuk al echt goed staat, mede omdat het op televisie wordt uitgezonden en er een behoorlijke druk op zit. Dus eigenlijk zijn we tegenwoordig bij wijze van spreken de hekkensluiter. Maar dat maakt het niet minder leuk!"