PSV heeft voor nu geen last van winterweer: veld en stadion zijn in orde
Terwijl alle amateurwedstrijden en duels in de eerste divisie dit weekend zijn afgelast, gaat PSV ervan uit dat er zaterdag gewoon gevoetbald kan worden in het Philips Stadion. Het veld van de Eindhovense koploper ligt er ondanks de winterse omstandigheden deze donderdag prima bij en volgens de stadion-directeur is het stadion ook veilig.
Geen wit besneeuwd veld, maar een strak, groen grasveld in het Philips Stadion. Wie een blik op de grasmat in het stadion werpt, zou haast denken dat er een gesloten dak boven het stadion van PSV zit.
De Eindhovense koploper van de Eredivisie gaat er dan ook vanuit dat zaterdag de competitie gewoon kan worden hervat met een thuiswedstrijd tegen Excelsior. "De sneeuw gaat er vrij snel af omdat er veldverwarming is en ook vanaf de bovenkant wordt het gras verlicht en verwarmd. Het gaat zaterdag zeker helemaal goedkomen zoals het er nu voor staat", zegt stadiondirecteur Sjors van den Boogaart.
"Wij als PSV willen het liefst gewoon spelen. We hebben een stadion met veel voorzieningen, ook rondom het veld. In principe gaan wij er vanuit dat er gewoon goed gespeeld kan worden."
Sporthallen en grote bedrijfspanden worden gesloten vanwege te veel sneeuw op het dak. Het stadion van PSV heeft daar geen last van, zegt Van den Boogaart. "We houden dat heel goed in de gaten. Er lag al niet veel en zoals de temperaturen nu zijn, verwachten we dat morgen alle sneeuw al van het dak is. Het stadion is veilig."
Wat als er komende dagen nog veel sneeuw valt?
De weersvoorspellingen zeggen dat er zeker vrijdagavond nog flink wat sneeuw kan vallen. Van den Boogaart: "Er kan de komende dagen natuurlijk nog van alles veranderen qua weer, maar zoals het er nu uitziet verwachten we dat het zaterdag gewoon veilig is voor de voetballers en de supporters. Als er nog veranderingen zijn, zullen we daar op anticiperen."
Behalve dat het veld goed bespeelbaar moet zijn, moet het volgens Van den Boogaart ook veilig zijn voor de supporters om naar Eindhoven te komen. "Het kan zijn dat het weer verandert, dat het vanuit bepaalde hoeken van Nederland misschien verstandig is om anders te reizen of niet hiernaartoe te komen, maar dat weet je pas zaterdag en dan moeten we het weerbericht gewoon goed volgen."
De KNVB deelt deze inschatting: alle stadions in de VriendenLoterij Eredivisie beschikken over natuurgras en veldverwarming, waardoor de velden op tijd speelklaar gemaakt kunnen worden. Een vroegtijdige beslissing om wedstrijden af te gelasten is daardoor nog niet nodig.
Meestrijden op drie fronten
Omdat PSV nog op drie fronten meestrijdt (competitie, KNVB-beker en Champions League) is er volgens Van den Boogaart alles aan gelegen om een wedstrijd niet later te hoeven inhalen: "Als we niet spelen zal de wedstrijd ergens ingehaald moeten worden en dat betekent een drukker programma. Maar veiligheid gaat natuurlijk altijd voor."