PSV heeft voor nu geen last van winterweer: veld en stadion zijn in orde

Terwijl alle amateurwedstrijden en duels in de eerste divisie dit weekend zijn afgelast, gaat PSV ervan uit dat er zaterdag gewoon gevoetbald kan worden in het Philips Stadion. Het veld van de Eindhovense koploper ligt er ondanks de winterse omstandigheden deze donderdag prima bij en volgens de stadion-directeur is het stadion ook veilig.

Geen wit besneeuwd veld, maar een strak, groen grasveld in het Philips Stadion. Wie een blik op de grasmat in het stadion werpt, zou haast denken dat er een gesloten dak boven het stadion van PSV zit. De Eindhovense koploper van de Eredivisie gaat er dan ook vanuit dat zaterdag de competitie gewoon kan worden hervat met een thuiswedstrijd tegen Excelsior. "De sneeuw gaat er vrij snel af omdat er veldverwarming is en ook vanaf de bovenkant wordt het gras verlicht en verwarmd. Het gaat zaterdag zeker helemaal goedkomen zoals het er nu voor staat", zegt stadiondirecteur Sjors van den Boogaart. "Wij als PSV willen het liefst gewoon spelen. We hebben een stadion met veel voorzieningen, ook rondom het veld. In principe gaan wij er vanuit dat er gewoon goed gespeeld kan worden."

Stadion-directeur Sjors van den Boogaart. (Foto: Omroep Brabant)