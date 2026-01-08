Belasting voor arbeidsmigranten: 'Betalen niet mee aan schoonmaak en groen'
In Helmond wonen tussen de 6000 en 8000 arbeidsmigranten die niet meebetalen aan de voorzieningen, zoals schoonmaken, sport, groen en wegen. De gemeente Helmond voert daarom een belasting in. Woningverhuurders die migranten huisvesten, die niet in de gemeente ingeschreven staan, moeten 4,50 euro per persoon per nacht gaan betalen. Niet alleen betalen arbeidsmigranten zo op een eerlijke manier mee, maar ze hebben ook meer rechten, vindt de gemeente Helmond.
Helmond hoopt dat de belasting ervoor zorgt dat mensen die nog niet ingeschreven staan, dat alsnog gaan doen. “Inschrijving in het BRP (red. Basisregistratie Personen) zorgt ervoor dat arbeidsmigranten dezelfde rechten en plichten hebben als alle andere inwoners van Helmond”, zo schrijft de gemeente in een persbericht. Voor arbeidsmigranten die wel ingeschreven staan, geldt de belasting niet.
Als je in Nederland langer dan vier maanden komt werken, ben je verplicht je in te schrijven bij een gemeente. Niet ingeschreven staan, maakt je niet illegaal, maar je bent wel in overtreding van de inschrijfplicht.
Volgens wethouder Martijn de Korte zijn de arbeidsmigranten ‘een onmisbare schakel in de economie van Helmond’. Met een inschrijving bouwen ook zij rechten op zoals een AOW-pensioen, bijstand en zorgtoeslag. “Helmond staat voor een inclusieve samenleving, een samenleving waarin iedereen meedoet, gelijke kansen heeft en gelijkwaardig en fatsoenlijk wordt behandeld. Dat geldt ook voor arbeidsmigranten.”
"Verblijfsbelasting stuk duurder dan gemeentelijke belastingen."
Volgens de gemeente maken de duizenden arbeidsmigranten gebruik van ‘alle voorzieningen in de stad, zoals wegen, schoonmaak, sport en groen, maar betalen ze hier tot nu toe niet aan mee’. “De verblijfsbelasting brengt hier verandering in. Op deze manier betalen ook arbeidsmigranten die zich niet hebben ingeschreven mee aan onze voorzieningen.” De gemeente heeft niet in beeld of er ook merkbare gevolgen zijn van het niet meebetalen.
De gemeente gaat de belasting opleggen aan de verhuurders, die de kosten kunnen doorrekenen. Het gaat dan om particuliere verhuurders en professionele partijen. De gemeente gaat handhaven met betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen.
"De verblijfsbelasting is een stuk duurder dan de gemeentelijke belastingen", zegt de gemeente. Ook daarom hoopt Helmond dat zoveel mogelijk arbeidsmigranten zich inschrijven. Zo lopen ze niet het risico dat verhuurders deze dure belasting doorbelasten. "Ook een kwestie van goed ondernemerschap en normale zorgplicht voor je werknemers", zegt wethouder De Kort.
Helmond is niet de enige gemeente die een verblijfsbelasting invoert voor arbeidsmigranten Zo voerde de gemeente Laarbeek begin 2025 ook een verblijfsbelasting voor buitenlandse werknemers in. De gemeente kan nog niet zeggen wat de resultaten daarvan zijn geweest. Ook Waalwijk kent een dergelijke verblijfsbelasting voor arbeidsmigranten.