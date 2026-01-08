Belasting voor arbeidsmigranten: 'Betalen niet mee aan schoonmaak en groen'

In Helmond wonen tussen de 6000 en 8000 arbeidsmigranten die niet meebetalen aan de voorzieningen, zoals schoonmaken, sport, groen en wegen. De gemeente Helmond voert daarom een belasting in. Woningverhuurders die migranten huisvesten, die niet in de gemeente ingeschreven staan, moeten 4,50 euro per persoon per nacht gaan betalen. Niet alleen betalen arbeidsmigranten zo op een eerlijke manier mee, maar ze hebben ook meer rechten, vindt de gemeente Helmond.

Helmond hoopt dat de belasting ervoor zorgt dat mensen die nog niet ingeschreven staan, dat alsnog gaan doen. “Inschrijving in het BRP (red. Basisregistratie Personen) zorgt ervoor dat arbeidsmigranten dezelfde rechten en plichten hebben als alle andere inwoners van Helmond”, zo schrijft de gemeente in een persbericht. Voor arbeidsmigranten die wel ingeschreven staan, geldt de belasting niet.

Als je in Nederland langer dan vier maanden komt werken, ben je verplicht je in te schrijven bij een gemeente. Niet ingeschreven staan, maakt je niet illegaal, maar je bent wel in overtreding van de inschrijfplicht.

Volgens wethouder Martijn de Korte zijn de arbeidsmigranten ‘een onmisbare schakel in de economie van Helmond’. Met een inschrijving bouwen ook zij rechten op zoals een AOW-pensioen, bijstand en zorgtoeslag. “Helmond staat voor een inclusieve samenleving, een samenleving waarin iedereen meedoet, gelijke kansen heeft en gelijkwaardig en fatsoenlijk wordt behandeld. Dat geldt ook voor arbeidsmigranten.”