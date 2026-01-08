Buurvrouw Petra kan lachen om reclamestunt PSV: 'Maar nu is het klaar'

De fout met het PVS-spandoek donderdag bij het Philips Stadion blijkt een bewuste reclamestunt om een nieuwe partner van de Eindhovense club aan te kondigen. Buurvrouw Petra die eerder dacht dat de club een fout had gemaakt, kan er wel om lachen.

In de middag is er een groen spandoek van ‘Even Apeldoorn bellen’ bij gekomen, dat duidelijk maakt dat het om een reclamestunt voor een nieuwe partner gaat: verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer.

Donderdagochtend prijkte het metershoge PVS-spandoek al aan de buitenkant van het stadion, en iedereen dacht aanvankelijk aan een 'tikfout' van PSV.

Een parel van een reclamestunt

Het gaat hier volgens marketingdeskundige Paul Moers om een heel goed uitgevoerde reclamestunt. Hij geeft de actie van Centraal Beheer marketingtechnisch 'een tien met een griffel'. “Ik zat al te denken: welke geniale stunt is dit? Echt heel geestig.”

Volgens Moers is de timing perfect. “We leven in een wereld die op zijn kop lijkt te staan. Mensen snakken naar iets leuks. Zo'n grap is qua timing perfect gedaan. Je ziet de berichten over de ‘blunder’ voorbijkomen, dus het is vanuit beide partijen steengoed uitgevoerd. Door op de actualiteit in te haken met een grap spreek je de emotionele kant van een klant aan: je maakt iemand even blij, verrast ze, laat ze lachen."

"Als je zoiets consistent doet en mensen zijn al op zoek naar een verzekering, dan kan je zomaar sympathie voor die aanbieder opwekken", gaat hij verder. "Het is leuk, origineel en niet volgens de klassieke manier waar het publiek doodziek van wordt.”

Buurvrouw Petra lacht mee

Ook buurvrouw Petra, die eerder dacht dat er een fout was gemaakt, kan er nu om lachen. “Ik vind hem achteraf eigenlijk wel leuk,” zegt ze. Ze kijkt naar het groene spandoek van ‘Even Apeldoorn bellen’ en haalt haar schouders op: “Dat moeten ze dan maar gaan doen. Het nieuwe en correcte PSV-spandoek ligt al klaar voor het stadion: ''Die mogen ze van mij nu wel ophangen. Het is wel klaar nu.''