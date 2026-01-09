Te veel strooizout schaadt natuur, vooral bomen en vogels zijn kwetsbaar

Er wordt deze dagen weer volop zout gestrooid om de wegen en paden begaanbaar te houden. Dat is goed nieuws voor de weggebruikers maar minder goed nieuws voor de natuur. Te veel zout kan schadelijk zijn voor bomen, planten en dieren, waarschuwt ecologisch adviseur Ed Michels uit Etten-Leur.

“Zoals te veel zout voor ons mensen niet goed is, geldt dat evenzo voor de natuur. Door het zout kunnen bomen en dieren verzwakken. Ze zijn daardoor minder bestand tegen ziektes. Vooral jonge aanplant en kleine vogels zijn kwetsbaar”, legt Ed uit. Waarom bomen kunnen uitdrogen

Volgens Ed hebben bomen die in de berm staan last van het strooizout omdat het in de wortels terechtkomt. Het opspattend pekelwater op de stam en de knoppen onttrekt het vocht uit de bomen. Hierdoor kunnen ze minder goed groeien of in het ergste geval zelfs afsterven. Ook voor vogels vormt strooizout een risico. Zij kunnen zoutkorrels verwarren met zaden. Of ze eten zaden en besjes waar zout aan zit. Een te zoute hap kan uitdroging of ernstige nierschade veroorzaken.

Waarom zout schadelijk is voor vogels

Wanneer de bermen echt te ziltig worden, maken kleine insecten zoals spinnen en wormpjes zich uit de voeten. Dat betekent dat er voor de vogels minder voedsel overblijft. Ed pleit daarom voor een bewust gebruik van strooizout. “Strooi alleen waar het echt nodig is en in de juiste hoeveelheid,” benadrukt hij. Het advies van ecologisch adviseur is bij Rijkswaterstaat in ieder geval niet aan dovemansoren gericht. “We maken er bij wijze van spreken een sport van om met zo min mogelijk zout, maximaal effect te bereiken. Dat doen we om de kosten te beperken en uiteraard om het milieu te sparen”, zegt regionaal adviseur gladheidsbestrijding Wesley Maurer.

Adviseur regionale gladheidsbestrijding Wesley Maurer van Rijkswaterstaat (foto: Erik Peeters)

Er wordt niet lukraak gestrooid

“We strooien dus ook zeker niet zomaar wat zout in de rondte”, vervolgt Wesley. “Onze strooiapparatuur wordt aangestuurd met een GPS-signaal waardoor heel precies de breedte en de hoeveel zout per vierkante meter kan worden bepaald. Op deze manier worden de bermen zoveel mogelijk ontzien. De chauffeur hoeft alleen nog veilig te sturen, het strooien gaat helemaal automatisch.” Het strooien met milieuvriendelijker zand is volgens Wesley geen optie voor de snelwegen: "Dat gaat in de poriën van het zeer open asfalt (ZOAB) zitten waardoor het water niet meer weg kan stromen." Ed Michels is blij dat bij de gladheidsbestrijding er steeds meer rekening gehouden wordt met de negatieve effecten voor de natuur. Aan de andere kant signaleert hij een bijzondere ontwikkeling die juist aan het strooien te danken is. Zeeuwse natuur in Brabant

“Je ziet in de bermen steeds vaker zoutminnende vegetatie zoals Hertshoornweegbree of Deens Lepelblad. Dit zijn plantjes die je vroeger alleen aan de kust kon vinden. We hebben hier nu aan wegkanten in de zomer een stukje Middelburg in Etten-Leur. Of dit positief is? Dat is maar net hoe je er tegenaan kijkt.”