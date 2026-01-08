Gillis vangt nog 5 jaar asielzoekers op, krijgt wel miljoenen euro's minder

De vluchtelingenopvang op vakantiepark Parelstrand van Peter Gillis, in het Belgische Lommel, blijft nog zeker vijf jaar open. Gillis krijgt wel miljoenen euro’s minder voor het huisvesten van maximaal 750 asielzoekers. “Mijn doel is mensen onderdak bieden", reageert hij tegenover Omroep Brabant.

Hoeveel geld krijgt Gillis voor de asielopvang? “Het nieuwe contract voorziet gunstigere voorwaarden voor de overheid, met een lagere huurprijs dan in de vorige contracten”, laat Fedasil, de Belgische evenknie van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers), weten. Vanwege eerdere incidenten, zoals een steekpartij in het centrum van Lommel, komen er maatregelen om de veiligheid te verbeteren en eventuele overlast te beperken.

Al ruim vier jaar verblijven asielzoekers op het Belgische vakantiepark van Peter Gillis . Het vorige contract liep eind 2025 af en is afgelopen week verlengd voor meteen vijf jaar. De afgelopen jaren ving de campingbaas en realityster zo’n vijf miljoen euro per jaar voor de opvang.

“Zo zal een grote loods, de voormalige discotheek van Parelstrand, niet langer toegankelijk zijn voor mensen van buitenaf.” Volgens Fedasil waren er in vijf jaar tijd 126 incidenten met bewoners, 74 keer moest de politie ingrijpen.

De opvang van 750 asielzoekers op Parelstrand in Lommel kostte in 2024 veertien miljoen euro, meldt Fedalis aan Omroep Brabant. Ruim vijf miljoen ging dus naar Gillis. Volgens Het Belang Van Limburg bedraagt de nieuwe huurprijs 3,6 miljoen euro per jaar, 1,5 miljoen minder dan voorheen. En dus krijgt Gillis in vijf jaar tijd 7,5 miljoen euro minder.

Peter Gillis wil niks zeggen over de verlaagde huur. “Ik zou het niet weten”, reageert hij. “Ik doe het voor de vluchtelingen, ze komen toch uit een oorlogsgebied. Ik kan ze moeilijk in de sloot laten liggen. Ik vind het vooral belangrijk dat ze ergens goed kunnen verblijven.”

Asielzoekers zorgen voor winst

In 2016 werden voor het eerst asielzoekers opgevangen op Parelstrand, het vakantiepark van Gillis. Tussen december 2018 en augustus 2020 was de opvang opnieuw nodig. En vanaf november 2021 tot nu is het vakantiepark dus een asielopvang.

Gillis heeft drie vakantieparken in België. Naast Parelstrand gaat het om Blauwe Meer in Lommel en Hengelhoef in Houthalen-Helchteren. Volgens Belgische media is Parelstrand de enige met zwarte cijfers. Tot 2016 was Parelstrand verlieslijdend, sinds de opvang van asielzoekers wordt er winst gemaakt.