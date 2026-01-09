NK veldrijden in Huijbergen spannend door glad parcours: ‘Het is tricky’

Het NK veldrijden in Huijbergen belooft dit weekend een spannende editie te worden. Het parcours is glad en deels ondergesneeuwd door de winterse buien, maar volgens de organisatie gaat het kampioenschap gewoon door. “We hebben het kwaadste gehad,” zegt parcoursbouwer Jan Maas, die al dertig jaar betrokken is bij de organisatie.

Kim Panhuijzen Geschreven door

Op het parcours is het winterweer volop zichtbaar. De sneeuw maakt het lastig om in te schatten waar de gevaarlijke plekken liggen, vooral op stukken met wortels en los zand. Veldrijder Yannick voelt dat meteen tijdens het rijden. “Het is vrij glibberig met sneeuw. Ook zie je niet waar de wortels en het losse zand liggen'', zegt hij. Vooral in de afdalingen vraagt dat extra concentratie: “Daar is het echt kijken waar je rijdt.” Ook Lander verwacht een technisch lastige wedstrijd. “Heel tricky. De sporen en wortels zijn heel glad”, zegt hij. Toch verwacht hij juist een mooie strijd, waarin techniek en stuurmanskunst het verschil kunnen maken. “Voor de kunstenaars op de fiets zal het wel heel leuk gaan worden.”