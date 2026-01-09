NK veldrijden in Huijbergen spannend door glad parcours: ‘Het is tricky’
Het NK veldrijden in Huijbergen belooft dit weekend een spannende editie te worden. Het parcours is glad en deels ondergesneeuwd door de winterse buien, maar volgens de organisatie gaat het kampioenschap gewoon door. “We hebben het kwaadste gehad,” zegt parcoursbouwer Jan Maas, die al dertig jaar betrokken is bij de organisatie.
Op het parcours is het winterweer volop zichtbaar. De sneeuw maakt het lastig om in te schatten waar de gevaarlijke plekken liggen, vooral op stukken met wortels en los zand.
Veldrijder Yannick voelt dat meteen tijdens het rijden. “Het is vrij glibberig met sneeuw. Ook zie je niet waar de wortels en het losse zand liggen'', zegt hij. Vooral in de afdalingen vraagt dat extra concentratie: “Daar is het echt kijken waar je rijdt.”
Ook Lander verwacht een technisch lastige wedstrijd. “Heel tricky. De sporen en wortels zijn heel glad”, zegt hij. Toch verwacht hij juist een mooie strijd, waarin techniek en stuurmanskunst het verschil kunnen maken. “Voor de kunstenaars op de fiets zal het wel heel leuk gaan worden.”
Spanning bij de organisatie
Voor parcoursbouwer Jan Maas waren het zenuwslopende dagen. In dertig jaar organisatie heeft hij nog niet eerder een NK meegemaakt met zulke winterse omstandigheden. “Dit is de eerste keer dat het zo extreem en wit is”, zegt hij. Het weerbericht werd de afgelopen dagen dan ook nauwlettend gevolgd. “Toch wel een keer of 15 op een dag.”
Ondanks de spanning is Maas ervan overtuigd dat het NK doorgaat. De organisatie heeft extra maatregelen genomen om het parcours veilig te houden. “We hebben extra zout en pekel, vooral voor de afdalingen en bij start en finish.”
Volgens Maas blijft het verantwoord, zolang renners hun eigen grenzen bewaken. “Je hoeft geen afdaling af te fietsen. Als je denkt: 'Ik pak ’m liever te voet, dan pak je ’m te voet.'” Dat kost tijd, maar verkleint de risico’s. Zijn grootste zorg ligt bij het publiek. Slecht weer kan ervoor zorgen dat toeschouwers wegblijven, terwijl juist zij het NK maken.
Toch overheerst het vertrouwen. “Het gaat door. We doen er alles aan, het moet gewoon doorgaan'', zegt hij vol overtuiging.
Mathieu van der Poel is zesvoudig Nederlands kampioen, maar doet niet mee aan het NK in Huijbergen. Hij heeft zijn pijlen gericht op het WK dat op 1 februari in Hulst wordt verreden.