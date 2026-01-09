Live | Drukte bij autoschadeherstelbedrijven, sneeuw keert terug

07:30

In de nacht van vrijdag op zaterdag vriest het bijna overal en ook valt er op de meeste plaatsen zo nu en dan sneeuw. Op veel plaatsen is dat 2 tot lokaal 5 centimeter, in het zuidoosten iets meer. Dat meldt Weeronline.

Zaterdag overdag sneeuwt het nog af en toe in het midden, oosten en zuiden van het land. Temperaturen lopen uiteen van min 1 langs de westkust tot lokaal min 4 in het noordoosten.

De nacht van zaterdag op zondag verloopt volgens Weeronline zeer koud. Het vriest dan op grote schaal matig. Regionaal vriest het streng, met minimumtemperaturen lager dan min 10. Zeer lokaal is min 15 graden mogelijk.

Zondag wordt het droog en ijskoud. In grote delen van het land is het zonnig, met wat sluierbewolking.