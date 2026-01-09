Live | Drukte bij autoschadeherstelbedrijven, sneeuw keert terug
Waar het in het noorden van het land sneeuwt, valt er in Brabant vooral regen uit de lucht. Wie vandaag de weg opgaat, moet toch voorzichtig zijn. Vooral op binnenwegen is het plaatselijk glad en er geldt voor onze hele provincie code geel. In dit liveblog delen we het laatste nieuws over het winterse weer.
Liveblog
Sneeuw is weg, maar keert samen met extreme kou snel weer terug
Vrijdagochtend regent het in nagenoeg heel Brabant. De witte deken die over onze provincie lag, verdwijnt als sneeuw voor de zon. Maar niet voor lang. Vrijdagavond gaat het weer sneeuwen en die sneeuw blijft de komende dagen liggen.
Waar het in het noorden van Nederland al flink sneeuwt, duurt het nog wel even voordat we in Brabant de sneeuwvlokken weer zien vallen. "Wat vanochtend valt, en een groot deel van de middag, is regen", zegt weerman Johnny Willemsen van Weerplaza.
Fijn sneeuwfisjenie!
Drukte bij autoschadeherstelbedrijven, topdrukte volgende week verwacht
Het was deze week druk bij autoschadeherstelbedrijven, maar “nog niet per se drukker dan normaal”, zegt een werknemer van SchadeNet Midden-Brabant. Automonteurs uit de gehele provincie geven aan wel degelijk veel auto’s te ontvangen die schade hebben opgelopen vanwege de gladheid. Al wordt volgens de meesten de grootste drukte later verwacht. “De drukte heeft ons nog niet bereikt, omdat veel auto’s nog bij de takel- en bergingsdiensten staan”, zegt een werknemer van Autoschade Mosman, uit Helmond.
De bergingsdiensten bevestigen dat het deze week bij hen druk is geweest. Ook vrezen zij voor veel ongelukken dit aankomend weekend vanwege de strenge vorst die onze kant op komt.
Glibberen en glijden
NK veldrijden in Huijbergen spannend door glad parcours: ‘Het is tricky’
Het NK veldrijden in Huijbergen belooft dit weekend een spannende editie te worden. Het parcours is glad en deels ondergesneeuwd door de winterse buien, maar volgens de organisatie gaat het kampioenschap gewoon door. “We hebben het kwaadste gehad,” zegt parcoursbouwer Jan Maas, die al dertig jaar betrokken is bij de organisatie.
Aankomende nacht vriest het overal en valt er nu en dan sneeuw
In de nacht van vrijdag op zaterdag vriest het bijna overal en ook valt er op de meeste plaatsen zo nu en dan sneeuw. Op veel plaatsen is dat 2 tot lokaal 5 centimeter, in het zuidoosten iets meer. Dat meldt Weeronline.
Zaterdag overdag sneeuwt het nog af en toe in het midden, oosten en zuiden van het land. Temperaturen lopen uiteen van min 1 langs de westkust tot lokaal min 4 in het noordoosten.
De nacht van zaterdag op zondag verloopt volgens Weeronline zeer koud. Het vriest dan op grote schaal matig. Regionaal vriest het streng, met minimumtemperaturen lager dan min 10. Zeer lokaal is min 15 graden mogelijk.
Zondag wordt het droog en ijskoud. In grote delen van het land is het zonnig, met wat sluierbewolking.