Live | Duel PSV gaat door, hijskranen helpen Tilburg Trappers

12:29

De KNVB verwacht geen afgelastingen van wedstrijden in de Eredivisie op zaterdag en zondag meer vanwege het winterweer. Dat heeft een woordvoerder van de voetbalbond aan het ANP bevestigd.

De wedstrijd tussen NEC en FC Utrecht van vrijdag werd al eerder afgelast. De duels in de eerste divisie dit weekend gaan evenmin door. Daarbij keek de KNVB naar de bespeelbaarheid van de velden, maar ook naar de veiligheid van spelers, supporters en personeel in en rondom de stadions die door het verwachte extreme weer niet voldoende gegarandeerd kon worden.

AZ en FC Volendam werken zaterdag vanaf 16.30 uur de eerste wedstrijd af na de winterstop. Die dag speelt FC Twente tegen PEC Zwolle, komt koploper PSV in actie tegen Excelsior en reist NAC Breda af naar FC Groningen. Zondag speelt onder meer Feyenoord een uitduel met sc Heerenveen en gaat Ajax naar Telstar.

