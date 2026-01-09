Live | Duel PSV gaat door, hijskranen helpen Tilburg Trappers
Waar het in het noorden van het land sneeuwt, valt er in Brabant vooral regen uit de lucht. Wie vandaag de weg opgaat, moet toch voorzichtig zijn. Vooral op binnenwegen is het plaatselijk glad en er geldt voor onze hele provincie code geel. In dit liveblog delen we het laatste nieuws over het winterse weer.
Liveblog
Met hulp van hijskraan sneeuw van dak gehaald: Trappers kunnen het ijs op
De ijshockeywedstrijd van Tilburg Trappers tegen Hammer Eisbären kan vrijdagavond gewoon doorgaan. Vrijdagmorgen is met hulp van twee hijskranen de sneeuw van het dak van IJssportcentrum Tilburg gehaald. Hierdoor is de situatie daar weer veilig en mag de ijshockeyhal weer open.
De gemeente Tilburg sloot eerder deze week alle binnensportlocaties, waaronder het IJssportcentrum. De hoeveelheid sneeuw op de daken zou voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen, waardoor uit voorzorg de sportlocaties dichtgingen.
KNVB verwacht vooralsnog geen extra afgelastingen in Eredivisie
De KNVB verwacht geen afgelastingen van wedstrijden in de Eredivisie op zaterdag en zondag meer vanwege het winterweer. Dat heeft een woordvoerder van de voetbalbond aan het ANP bevestigd.
De wedstrijd tussen NEC en FC Utrecht van vrijdag werd al eerder afgelast. De duels in de eerste divisie dit weekend gaan evenmin door. Daarbij keek de KNVB naar de bespeelbaarheid van de velden, maar ook naar de veiligheid van spelers, supporters en personeel in en rondom de stadions die door het verwachte extreme weer niet voldoende gegarandeerd kon worden.
AZ en FC Volendam werken zaterdag vanaf 16.30 uur de eerste wedstrijd af na de winterstop. Die dag speelt FC Twente tegen PEC Zwolle, komt koploper PSV in actie tegen Excelsior en reist NAC Breda af naar FC Groningen. Zondag speelt onder meer Feyenoord een uitduel met sc Heerenveen en gaat Ajax naar Telstar.
Sporthallen en gymzalen Land van Cuijk weer open
De sporthallen en gymzalen in het Land van Cuijk gaan vanaf één uur weer open. Door de dooi is de sneeuw op de daken afgenomen en is het gewicht voldoende verminderd. Daarmee is de situatie weer veilig.
De sporthallen en gymzalen werden donderdag uit voorzorg gesloten vanwege de combinatie van sneeuw op de daken en de verwachte regenval.
Sneeuw is weg, maar keert samen met extreme kou snel weer terug
Vrijdagochtend regent het in nagenoeg heel Brabant. De witte deken die over onze provincie lag, verdwijnt als sneeuw voor de zon. Maar niet voor lang. Vrijdagavond gaat het weer sneeuwen en die sneeuw blijft de komende dagen liggen.
Waar het in het noorden van Nederland al flink sneeuwt, duurt het nog wel even voordat we in Brabant de sneeuwvlokken weer zien vallen. "Wat vanochtend valt, en een groot deel van de middag, is regen", zegt weerman Johnny Willemsen van Weerplaza.
Fijn sneeuwfisjenie!
Drukte bij autoschadeherstelbedrijven, topdrukte volgende week verwacht
Het was deze week druk bij autoschadeherstelbedrijven, maar “nog niet per se drukker dan normaal”, zegt een werknemer van SchadeNet Midden-Brabant. Automonteurs uit de gehele provincie geven aan wel degelijk veel auto’s te ontvangen die schade hebben opgelopen vanwege de gladheid. Al wordt volgens de meesten de grootste drukte later verwacht. “De drukte heeft ons nog niet bereikt, omdat veel auto’s nog bij de takel- en bergingsdiensten staan”, zegt een werknemer van Autoschade Mosman, uit Helmond.
De bergingsdiensten bevestigen dat het deze week bij hen druk is geweest. Ook vrezen zij voor veel ongelukken dit aankomend weekend vanwege de strenge vorst die onze kant op komt.
Glibberen en glijden
NK veldrijden in Huijbergen spannend door glad parcours: ‘Het is tricky’
Het NK veldrijden in Huijbergen belooft dit weekend een spannende editie te worden. Het parcours is glad en deels ondergesneeuwd door de winterse buien, maar volgens de organisatie gaat het kampioenschap gewoon door. “We hebben het kwaadste gehad,” zegt parcoursbouwer Jan Maas, die al dertig jaar betrokken is bij de organisatie.
Aankomende nacht vriest het overal en valt er nu en dan sneeuw
In de nacht van vrijdag op zaterdag vriest het bijna overal en ook valt er op de meeste plaatsen zo nu en dan sneeuw. Op veel plaatsen is dat 2 tot lokaal 5 centimeter, in het zuidoosten iets meer. Dat meldt Weeronline.
Zaterdag overdag sneeuwt het nog af en toe in het midden, oosten en zuiden van het land. Temperaturen lopen uiteen van min 1 langs de westkust tot lokaal min 4 in het noordoosten.
De nacht van zaterdag op zondag verloopt volgens Weeronline zeer koud. Het vriest dan op grote schaal matig. Regionaal vriest het streng, met minimumtemperaturen lager dan min 10. Zeer lokaal is min 15 graden mogelijk.
Zondag wordt het droog en ijskoud. In grote delen van het land is het zonnig, met wat sluierbewolking.