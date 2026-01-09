Stofhapper Van Kasteren over competitievervalsing: 'Kan het niet uitleggen'

Janus van Kasteren won drie jaar geleden tijdens zijn laatste deelname aan de Dakar Rally het klassement bij de trucks. Dit jaar zit de 39-jarige Veldhovenaar bij deze rally voor het eerst in een auto en zien de zaken er heel anders uit. “Het rijden in een auto is geweldig, dit is pas echt racen. Maar eigenlijk voelt het niet als een eerlijke competitie.”

Met een 41ste plaats in het tussenklassement na 5 etappes is Van Kasteren de beste Nederlander. “En dat op zo’n vijf uur afstand van de koploper”, zegt hij lachend. “Deze klasse kun je zien als de Champions League, het niveau ligt heel hoog. Het gaat zo snel, de racebeleving is veel meer dan in een truck.”

In de truck was hij in 2023, toen zijn zesde deelname, te sterk voor alle concurrenten. Bij de auto’s is hij mijlenver verwijderd van nieuw succes. “Maar waar ik wel achter ben gekomen is dat het een beetje competitievervalsing is. Toprijders die meedoen aan het kampioenschap krijgen prioriteit en worden ook na een slechte dag gewoon weer naar voren gezet. Dat valt niet aan mensen uit te leggen.” Veel lekke banden

Dat hij niet in de voorste regionen mag starten, heeft veel consequenties voor Van Kasteren. “Als je vrachtwagens en buggy’s in moet halen, rij je constant in het stof. Je ziet niet goed wat er gaat gebeuren, soms moet je zelfs even stoppen. De sporen zijn veel dieper. Die ene steen waar je op lek rijdt zie je dus ook niet. Dat is al acht of negen keer gebeurd. Toen ik in de truck zat, was dat een stuk makkelijker omdat je een beter overzicht hebt.”

"Een beetje angst, want 500 kilo benzine achter je rug."

Het stof zorgde donderdag bij Van Kasteren voor een crash. “In het begin van de etappe hadden we een stenenpartij en toen kwam de bodemplaat los. Daardoor hapten we zand en gingen we vanuit het niets over de kop. Gelukkig waren we ongedeerd. Dit is ook Dakar. Een beetje angst had ik wel, want als je net vertrokken bent heb je nog 500 kilo benzine achter je rug. Gelukkig was de tank sterk genoeg.” De Veldhovenaar, die een team is gestart met zijn Vessemse vriend Michiel Becx en Limburger Roger Grouwels, ziet deze Dakar Rally vooral als een leerjaar. “Bij het rijden van deze rally is ervaring belangrijk. Dit is een heel andere ervaring dan met de truck.”

Kijk naar Da Karretje Omroep Brabant volgt ook deze Dakar Rally de Brabantse deelnemers op de voet. Tot en met 18 januari is er dagelijks Da Karretje met ook de belevenissen van de verslaggevers Nynke Cuperus, Ronald Sträter en Leon Voskamp op website, tv en hieronder via YouTube.