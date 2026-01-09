Voetbal gaat ondanks kou door: zo bereid je je als supporter voor
Het wordt zaterdagavond -5 graden en met een windje voelt het misschien nóg wel kouder aan. Toch gaan de voetbalwedstrijden in de Eredivisie door, want het veld is sneeuwvrij. Ondertussen zitten supporters in de kou op tribunes en moeten ze via een mogelijk gladde weg het stadion bereiken. Hoe ga je daar het beste mee om?
Voetbal moet doorgaan als het kan doorgaan. Daar is iedereen het wel over eens, zegt Eric van den Bogaert, voorzitter bij Supportersvereniging PSV. Zijn club speelt zaterdagavond om acht uur in Eindhoven tegen Excelsior.
Zorgen over gladheid
"Op kou kun je je kleden", stelt hij. "Doe een muts op, handschoenen aan of neem desnoods een dekentje mee. Het lijkt me dit weekend wel te doen. In Rusland spelen ze bijna altijd met dit soort temperaturen."
De voorzitter heeft meer zorgen over de situatie op de weg. "Als de voorspellingen qua sneeuw en gladheid kloppen, wordt het lastig om de wegen begaanbaar te maken. Als dat in het gedrang komt, vind ik dat een reden om af te lassen. Er komen ook supporters van ver, zelfs vanuit Texel en Friesland."
Zes uur in de bus
Marcel Vermolen van supportersvereniging NAC Breda sluit zich daarbij aan. Zijn club speelt zaterdag om negen uur in Groningen. Dat betekent drie uur heen en drie uur terug over een mogelijk gladde weg.
"Het schijnt in het noorden veel erger te zijn dan in Brabant", zegt hij. "Het enige dat de KNVB wat ons betreft kan doen is de wedstrijd vervroegen. We rijden sowieso rustig aan, desnoods stapvoets."
Geen extra maatregelen
Vermolen merkt dat er meer afmeldingen zijn. "Normaal hebben we twee bussen vol supporters, nu gaan we met één. Dat is uiteraard ieders eigen keuze." Over de situatie in het stadion maakt hij zich weinig zorgen. Bij FC Groningen zit je volgens de NAC-fan beschut en is de catering binnen.
NAC Breda neemt zelf geen extra maatregelen voor hun uit-supporters, laat een woordvoeder weten. Ook PSV doet dat niet. Wel stuurt de Eindhovense club altijd een mail met actuele informatie vlak voor de wedstrijd, zegt een woordvoerder. Daarin zal PSV de supporters dit keer extra op de gladheid en kou attenderen.
Tips om warm te blijven op de tribune
- Het ligt voor de hand, maar kleed je warm aan. Kies voor (thermo)laagjes, want zo houd je beter warmte vast, zegt het Rode Kruis. En ga voor water- en winddichte kleding. Zodra je nat wordt door regen, maar ook door zweet, krijg je het alleen maar kouder.
- Bedek je handen, neus en oren. Deze gedeeltes van je lichaam zijn het meest gevoelig voor bevriezing. Muts op en handschoenen aan dus.
- Kou trekt vaak in het beton van het stadion. Daardoor krijg je sneller koude voeten (of billen als je zit). Doe daarom wandelschoenen aan, want die zijn vaak een stuk dikker dan gewone schoenen. Of leg een stuk karton op de grond of op je stoel. Daardoor maak je niet direct contact met de kou.
- Eet en drink genoeg om je energielevel op peil te houden. En nee, helaas kun je dat biertje beter laten staan. Alcohol verwijdt je de bloedvaten. Daardoor verlies je sneller warmte en krijg je het kouder, aldus het Rode Kruis.
- Dit doe je waarschijnlijk al, maar toch belangrijk: beweeg lekker mee. Ga staan, juichen of klappen. Zo blijf je in beweging.
- Extra tip: zorg dat je telefoon goed opgeladen is. Door kou gaat de batterij vaak sneller leeg en zo blijf je toch goed bereikbaar.