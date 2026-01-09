Voetbal gaat ondanks kou door: zo bereid je je als supporter voor

Het wordt zaterdagavond -5 graden en met een windje voelt het misschien nóg wel kouder aan. Toch gaan de voetbalwedstrijden in de Eredivisie door, want het veld is sneeuwvrij. Ondertussen zitten supporters in de kou op tribunes en moeten ze via een mogelijk gladde weg het stadion bereiken. Hoe ga je daar het beste mee om?

Zorgen over gladheid "Op kou kun je je kleden", stelt hij. "Doe een muts op, handschoenen aan of neem desnoods een dekentje mee. Het lijkt me dit weekend wel te doen. In Rusland spelen ze bijna altijd met dit soort temperaturen."

Voetbal moet doorgaan als het kan doorgaan. Daar is iedereen het wel over eens, zegt Eric van den Bogaert, voorzitter bij Supportersvereniging PSV. Zijn club speelt zaterdagavond om acht uur in Eindhoven tegen Excelsior.

De voorzitter heeft meer zorgen over de situatie op de weg. "Als de voorspellingen qua sneeuw en gladheid kloppen, wordt het lastig om de wegen begaanbaar te maken. Als dat in het gedrang komt, vind ik dat een reden om af te lassen. Er komen ook supporters van ver, zelfs vanuit Texel en Friesland."

Zes uur in de bus

Marcel Vermolen van supportersvereniging NAC Breda sluit zich daarbij aan. Zijn club speelt zaterdag om negen uur in Groningen. Dat betekent drie uur heen en drie uur terug over een mogelijk gladde weg.

"Het schijnt in het noorden veel erger te zijn dan in Brabant", zegt hij. "Het enige dat de KNVB wat ons betreft kan doen is de wedstrijd vervroegen. We rijden sowieso rustig aan, desnoods stapvoets."

Geen extra maatregelen

Vermolen merkt dat er meer afmeldingen zijn. "Normaal hebben we twee bussen vol supporters, nu gaan we met één. Dat is uiteraard ieders eigen keuze." Over de situatie in het stadion maakt hij zich weinig zorgen. Bij FC Groningen zit je volgens de NAC-fan beschut en is de catering binnen.

NAC Breda neemt zelf geen extra maatregelen voor hun uit-supporters, laat een woordvoeder weten. Ook PSV doet dat niet. Wel stuurt de Eindhovense club altijd een mail met actuele informatie vlak voor de wedstrijd, zegt een woordvoerder. Daarin zal PSV de supporters dit keer extra op de gladheid en kou attenderen.