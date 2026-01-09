Zorgen over roofvogels; 'dode kerkuil lag verhongerd in de sneeuw'

"De kerkuil lag donderdag met zijn vleugels uitgespreid dood in de sneeuw", zegt roofvogelliefhebber Huub Thoonen (73) uit Boxmeer. Vijf jaar geleden zei hij nooit meer in de sneeuw er op uit te trekken toen hij met zijn auto vast kwam te zitten tijdens een reddingspoging van roofvogels. Deze week was hij toch weer iedere dag op pad.

Steeds minder vogels Huub heeft door het hele land nestkasten staan. Hij heeft er 450 voor roofvogels en 1000 voor kleine vogels zoals koolmezen en spreeuwen. Waar de nestkasten decennia geleden voor 90 procent bewoond waren , is dat nu nog 10 procent.

"Mijn hart kan het dierenleed niet aan", zegt Huub. "Ik ga toch maar weer naar buiten om eten klaar te leggen." Roofvogels hebben het nu zwaar in dit sneeuwlandschap. De muizen komen niet uit hun holletje en roofvogels als de kerkuil, buizerd en torenvalk verhongeren. "Die dode kerkuil was compleet uitgeput door de eindeloze jacht en het gebrek aan voedsel."

Die roofvogels hebben het zwaar omdat hun leefgebied met boerderijen en hooizolders steeds kleiner wordt. Roofvogels voorkomen muizen -en rattenplagen. Daarnaast halen ze ook de zieke dieren eruit.

Voorraad bijna op

Er zijn ook steeds minder kleine vogels. Ook hun leefgebied wordt kleiner door onder meer verstening. Kleine vogels zijn erg handig in de bestrijding van de eikenprocessierups of muggen.

"Afgelopen week heb ik op verschillende plekken eendagskuikens achtergelaten voor de roofvogels. Ik heb er nu nog twintig en dan ben ik door mijn voorraad van ruim 200 kuikens heen. Een paar dagen geen muizen en de roofvogel legt het loodje", zegt Huub.

Muizenruiter

Dat het nu dooit is een tijdelijke verlichting. Vrijdagavond sneeuwt het weer en in het weekend gaat het stevig vriezen waardoor sneeuw blijft liggen. "Na maandagmorgen haal ik weer opgelucht adem."

"De mensen kunnen helpen", klinkt het ineens een stuk opgewekter uit Huubs mond. "Ze kunnen een muizenruiter bouwen. Dat zijn drie stokken tegen elkaar gezet als een indianentent, tipi, met hooi daarin. Daar komen muizen op af en dus roofvogels. Zet die muizenruiter een eindje van je huis en krijgt geen muizen in huis."