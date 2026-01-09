Omstreden genezingsdiensten in Eindhoven afgelast na aangekondigd protest

De genezingsdiensten die de omstreden gebedsgenezer Tom de Wal dit weekend zou houden in het Van der Valk hotel zijn afgelast. Dat laat een woordvoerder van het Van der Valk Hotel weten.

Na aangekondigde protesten van Queer040, Eindhoven Pride en de dolle mina's en de onrust in de politiek laat het Van der Valk Hotel vrijdagmiddag weten er de stekker uit te trekken. In een verklaring benadrukt Van der Valk dat het geen organisatorische rol heeft gehad bij dit evenement. "Van der Valk Eindhoven toetst evenementen aan de geldende huisregels, veiligheidsvoorschriften en geldende wet- en regelgeving. Indien daar twijfel over bestaat, zowel in aanloop naar als tijdens een evenement, kan in samenspraak met de politie, de gemeente en een organiserende instantie, worden besloten tot een afgelasting."

Dat is nu dus het geval. De diensten stonden gepland op 9, 10 en 11 januari en werden georganiseerd door Goed Nieuws Eindhoven, de nieuwe kerk die twee leerlingen van gebedsgenezer Tom de Wal hebben opgericht. Tijdens dit weekend zouden ze de start van de nieuwe kerk vieren. Gemeenteraadsleden niet meer welkom Vrijdag bleek eerder dat gemeenteraadsleden die zich aan hadden gemeld om naar de dienst te gaan, niet meer welkom waren. Daarop riep gemeenteraadslid Gisèle Mambre de gemenete op om voorlopig geen evenementen meer te organiseren in het Van der Valk hotel. "We vragen de gemeente ook om in gesprek te gaan met Van der Valk aan de hand van de zorgen en vragen van bezorgde bewoners."

Omstreden diensten De zogenaamde genezings- en bevrijdingsdiensten die De Wal door het hele land organiseert zijn omstreden, omdat hij mensen zou kunnen 'genezen' van ziektes als MS en kanker en mensen zou kunnen 'bevrijden' van 'demonen' als autisme en homoseksualiteit.

Eerder liet Van der Valk aan Omroep Brabant weten dat zij organisatoren van evenementen niet screenen op persoonlijke of religieuze opvattingen en geen standpunten innemen over de 'aard, overtuigingen of boodschappen van afzonderlijke organisaties'. Nu hebben ze dus toch het besluit genomen om de diensten niet door te laten gaan.

Journalisten van Omroep Brabant bezochten eerder diensten van de religieuze organisatie van Tom de Wal, je hoort hun ervaringen in de podcast Op hoop van zegen hier: