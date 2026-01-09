Van der Valk Hotel cancelt genezingsdienst, Tom de Wal spreekt van laster

De genezingsdiensten die de omstreden gebedsgenezer Tom de Wal dit weekend zou houden in het Van der Valk hotel zijn afgelast. Dat laat een woordvoerder van het Van der Valk Hotel weten. Via zijn Instagrampagina laat de Wal weten dat de diensten verplaatst zijn. Op de website van het evenement is te zien dat de nieuwe locatie Praise Tilburg is, een kerk waar De Wal vaker te gast is als spreker.

Na aangekondigde protesten van Queer040, Eindhoven Pride en de dolle mina's en de onrust in de politiek laat het Van der Valk Hotel vrijdagmiddag weten er de stekker uit te trekken. In een verklaring benadrukt Van der Valk dat het geen organisatorische rol heeft gehad bij dit evenement. "Van der Valk Eindhoven toetst evenementen aan de geldende huisregels, veiligheidsvoorschriften en geldende wet- en regelgeving. Indien daar twijfel over bestaat, zowel in aanloop naar als tijdens een evenement, kan in samenspraak met de politie, de gemeente en een organiserende instantie, worden besloten tot een afgelasting." Dat is nu dus het geval. Een woordvoerder van Van der Valk laat weten: "Er is met zowel politie, de gemeente en de organisatie zelf contact geweest, maar Van der Valk heeft het besluit zelfstandig genomen omdat toetsing aan bovengenoemde regels het doorgaan van het evenement niet toestond."

Start nieuwe kerk

De diensten stonden gepland op 9, 10 en 11 januari en werden georganiseerd door Goed Nieuws Eindhoven, de nieuwe kerk die twee leerlingen van gebedsgenezer Tom de Wal hebben opgericht. Tijdens dit weekend zouden ze de start van de nieuwe kerk vieren. Eerder liet Van der Valk aan Omroep Brabant weten dat zij organisatoren van evenementen niet screenen op persoonlijke of religieuze opvattingen en geen standpunten innemen over de 'aard, overtuigingen of boodschappen van afzonderlijke organisaties'. Nu hebben ze dus toch het besluit genomen om de diensten niet door te laten gaan.

Omstreden diensten De zogenaamde genezings- en bevrijdingsdiensten die De Wal door het hele land organiseert zijn omstreden, omdat hij mensen zou kunnen 'genezen' van ziektes als MS en kanker en mensen zou kunnen 'bevrijden' van 'demonen' als autisme en homoseksualiteit.

Locatie gewijzigd

Tom de Wal laat in een video op zijn Instagrampagina weten dat de diensten verplaatst zijn naar een andere locatie. Op de website van het evenement is te zien dat de genezingsdiensten van vrijdagavond en zaterdagavond nu bij Praise Tilburg worden gehouden, een kerk waar De Wal vaker te gast is als spreker. Waar de dienst zondagochtend plaats zal vinden, is nog onduidelijk. In de video laat hij weten dat ze komen met een 'tegenoffensief'. "Want we laten ons niet stoppen." Volgens De Wal is er sprake van leugens en laster vanuit de lhbtiq+-gemeenschap, de politiek en de media en hebben ze nog nooit voor homogenezing gebeden. Protest in de binnenstad

De 'outreach' die morgen gepland staat op het 18 Septemberplein in Eindhoven gaat wel gewoon door. Daar gaan volgelingen van Tom de Wal evangeliseren, het woord van god verkondigen. Organisaties Queer040, Eindhoven Pride en de Dolle Mina's hebben aangegeven hun geplande protest ook te verplaatsen naar het 18 septemberplein op zaterdagochtend. "Ons verzet stopt hier niet. We verplaatsen ons manifest naar de binnenstad van Eindhoven om onze stem te laten horen", aldus Johan Stribos van Queer040.

