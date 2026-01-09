Geen transfers bij PSV: ‘Als er niemand vertrekt, hoef ik er niemand bij’

PSV is terug van het trainingskamp in Spanje, maar het weer werd er niet veel beter op. In Spanje was het noodweer en in Eindhoven sneeuwde het. Alle Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden zijn al afgelast, maar de KNVB verwacht dat de Eredivisie-wedstrijden wel doorgaan. Bosz is het daar mee eens: “Wat mij betreft wordt er gewoon gevoetbald.” Ook is de transfermarkt sinds 1 januari weer open, maar volgens de coach hoeven we daar niet veel van te verwachten. En stond PVS voor Peter Verlengt Snel, of vertrekt de trainer na dit seizoen bij PSV?

Ondanks de sneeuw, heeft de selectie van PSV gewoon getraind de afgelopen week. “We hebben hier veldverwarming op het complex, dus dat was geen probleem.” Zaterdag komt Excelsior op bezoek in het Philips Stadion. De KNVB lastte al verschillende wedstrijden af door het slechte weer, maar PSV lijkt door te gaan. “Ik ga er niet over, maar wat mij betreft wordt er gevoetbald”, vindt Bosz. De KNVB heeft zelf ook gezegd geen afgelastingen meer te verwachten. Tegenstander Excelsior lijkt op papier een makkelijke tegenstander, maar daar gaat Bosz niet in mee: “Wij zijn er wel achter dat we geen enkele wedstrijd zomaar even winnen, die gedachtengang mag er niet zijn. Ik vind het wel knap wat Excelsior doet, ze hebben een kleinere begroting en graven zich ook niet in, dus dat doen ze heel knap.” De club uit Kralingen staat momenteel twaalfde en boekte al een aantal mooie resultaten: “Thuis tegen Feyenoord hadden ze kunnen winnen en uit bij Ajax wonnen ze, dus we kunnen aan de bak morgen.”