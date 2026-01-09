Geen transfers bij PSV: ‘Als er niemand vertrekt, hoef ik er niemand bij’
PSV is terug van het trainingskamp in Spanje, maar het weer werd er niet veel beter op. In Spanje was het noodweer en in Eindhoven sneeuwde het. Alle Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden zijn al afgelast, maar de KNVB verwacht dat de Eredivisie-wedstrijden wel doorgaan. Bosz is het daar mee eens: “Wat mij betreft wordt er gewoon gevoetbald.” Ook is de transfermarkt sinds 1 januari weer open, maar volgens de coach hoeven we daar niet veel van te verwachten. En stond PVS voor Peter Verlengt Snel, of vertrekt de trainer na dit seizoen bij PSV?
Ondanks de sneeuw, heeft de selectie van PSV gewoon getraind de afgelopen week. “We hebben hier veldverwarming op het complex, dus dat was geen probleem.” Zaterdag komt Excelsior op bezoek in het Philips Stadion. De KNVB lastte al verschillende wedstrijden af door het slechte weer, maar PSV lijkt door te gaan. “Ik ga er niet over, maar wat mij betreft wordt er gevoetbald”, vindt Bosz. De KNVB heeft zelf ook gezegd geen afgelastingen meer te verwachten.
Tegenstander Excelsior lijkt op papier een makkelijke tegenstander, maar daar gaat Bosz niet in mee: “Wij zijn er wel achter dat we geen enkele wedstrijd zomaar even winnen, die gedachtengang mag er niet zijn. Ik vind het wel knap wat Excelsior doet, ze hebben een kleinere begroting en graven zich ook niet in, dus dat doen ze heel knap.” De club uit Kralingen staat momenteel twaalfde en boekte al een aantal mooie resultaten: “Thuis tegen Feyenoord hadden ze kunnen winnen en uit bij Ajax wonnen ze, dus we kunnen aan de bak morgen.”
De afgelopen jaren verloor PSV vaak punten na de winterstop, maar Bosz ziet dat anders: “Als je kijkt naar de punten die we vorige jaren hebben gehaald voor de winterstop en ook nu weer, dan is het niet gek als je minder punten haalt in de tweede seizoenshelft. Maar dan hoef je geen slechte tweede seizoenshelft te hebben.”
Momenteel mist PSV Anass Salah-Eddine, Ismael Saibari en Adamo Nagalo door de Afrika Cup. Alassane Pléa, Nick Olij, Ruben van Bommel en Myron Boadu zijn nog geblesseerd, al staan de eerste twee wel weer op het trainingsveld. Desondanks heeft de 62-jarige geen versterkingen nodig in de selectie: “Als iedereen blijft ben ik zeer tevreden met deze selectie. Maar mocht er iemand alsnog vertrekken, kan er altijd een vervanger komen." De transfermarkt is tot en met 2 februari open.
Peter Verlengt Spoedig?
Donderdag kwam PSV ook al groot in het nieuws, maar niet om het voetbal. Er was een banner opgehangen bij het stadion: ‘PVS wenst je een sportief 2026’. Achteraf bleek het om een publiciteitsstunt te gaan, maar op social media ging al snel het gerucht dat het zou staan voor: Peter Verlengt Spoedig. Bosz blijft vaag: “Ik ga daar niks over zeggen, maar het was wel creatief.” Het contract van Bosz loopt deze zomer af bij PSV.